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Haberler Galeri Son dakika haberi: İsmail Kartal'ın konuşması ortaya çıktı! Fenerbahçe - Kayserispor maçı öncesi takımı toplamıştı
Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 10:20

Son dakika haberi: İsmail Kartal'ın konuşması ortaya çıktı! Fenerbahçe - Kayserispor maçı öncesi takımı toplamıştı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Son 2 haftaya girilirken lider Galatasaray'ı takip etmeyi sürdüren sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ilk düdük öncesi takıma yaptığı konuşma gündem olmuştu. Tecrübeli teknik adamın öğrencilerine ne söylediği ortaya çıktı. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: İsmail Kartal’ın konuşması ortaya çıktı! Fenerbahçe - Kayserispor maçı öncesi takımı toplamıştı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Son 2 haftaya girilirken lider Galatasaray'ı takip etmeyi sürdüren sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ilk düdük öncesi takıma yaptığı konuşma gündem olmuştu. Tecrübeli teknik adamın öğrencilerine ne söylediği ortaya çıktı. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: İsmail Kartal’ın konuşması ortaya çıktı! Fenerbahçe - Kayserispor maçı öncesi takımı toplamıştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki kritik maçta evinde Burak Yılmaz önderliğindeki Kayserispor'u konuk etti.

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Son dakika haberi: İsmail Kartal’ın konuşması ortaya çıktı! Fenerbahçe - Kayserispor maçı öncesi takımı toplamıştı

90 dakika boyunca oyun üstünlüğünü elinde tutan sarı-lacivertliler, 3-0'lık net bir skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Son dakika haberi: İsmail Kartal’ın konuşması ortaya çıktı! Fenerbahçe - Kayserispor maçı öncesi takımı toplamıştı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Michy Batshuayi, 43. dakikada Alexander Djiku ve 59. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

Son dakika haberi: İsmail Kartal’ın konuşması ortaya çıktı! Fenerbahçe - Kayserispor maçı öncesi takımı toplamıştı

Kanarya'nın rakibi Galatasaray'ın da büyük bir geri dönüşe imza atarak kazanmasının ardından son 2 haftaya girilirken puan farkı 6'da kaldı.

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