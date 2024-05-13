Son dakika haberi: İsmail Kartal’ın konuşması ortaya çıktı! Fenerbahçe - Kayserispor maçı öncesi takımı toplamıştı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Son 2 haftaya girilirken lider Galatasaray'ı takip etmeyi sürdüren sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ilk düdük öncesi takıma yaptığı konuşma gündem olmuştu. Tecrübeli teknik adamın öğrencilerine ne söylediği ortaya çıktı. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin tüm detayları...