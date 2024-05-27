Şampiyonlar Ligi elemesinde Şampiyonlar Yolu ve Lig Yolu olmak üzere iki farklı eleme etbaı bulunuyor. Şampiyonlar Yolu'ndan 5 takım, Lig Yolu'ndan ise 2 takım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edece ve bu bağlamda Galatasaray ilk yoldan, Fenerbahçe ise ikinci yoldan elemelere başlayacak.