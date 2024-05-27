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Haberler Galeri Son dakika haberi: İşte temsilcilerimizin Avrupa yolu! Eğer o turları geçerlerse...
Giriş Tarihi: 27.05.2024 19:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 19:10

Son dakika haberi: İşte temsilcilerimizin Avrupa yolu! Eğer o turları geçerlerse...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olan 2023/24 sezonu, Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona erdi. Milyonlarca futbolsever; Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki yol haritasını merak ediyor. İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki yol haritası...

Son dakika haberi: İşte temsilcilerimizin Avrupa yolu! Eğer o turları geçerlerse...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olan 2023/24 sezonu, Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona erdi. Milyonlarca futbolsever; Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki yol haritasını merak ediyor. İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki yol haritası...

Son dakika haberi: İşte temsilcilerimizin Avrupa yolu! Eğer o turları geçerlerse...

Şampiyonlar Ligi elemesinde Şampiyonlar Yolu ve Lig Yolu olmak üzere iki farklı eleme etbaı bulunuyor. Şampiyonlar Yolu'ndan 5 takım, Lig Yolu'ndan ise 2 takım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edece ve bu bağlamda Galatasaray ilk yoldan, Fenerbahçe ise ikinci yoldan elemelere başlayacak.

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Son dakika haberi: İşte temsilcilerimizin Avrupa yolu! Eğer o turları geçerlerse...

Seri başı olmayarak play-off turundan Devler Ligi'ne başlayan sarı-kırmızılı takımın olası rakipleri Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, PAOK, Maccabi Tel Aviv ve Ferençvaroş olacak.

Son dakika haberi: İşte temsilcilerimizin Avrupa yolu! Eğer o turları geçerlerse...

Fenerbahçe ise Lig Yolu'na 2. ön eleme turundann seri başı olarak katılacak. Sarı-lacivertlilerin buradaki muhtemel rakipleri ise Dinamo Kiev, Partizan ve Lugano.

Son dakika haberi: İşte temsilcilerimizin Avrupa yolu! Eğer o turları geçerlerse...

İsmail Kartal ve öğrencilerini bir sonraki etapta yani 3. ön eleme turunda zorlu rakipler bekliyor. Bunlar Benfica, Rangers, Slavia Prag ve Salzburg.

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