Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de büyük bir heyecana sahne olan 2023/24 sezonu, Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona erdi. Milyonlarca futbolsever; Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki yol haritasını merak ediyor. İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki yol haritası... Şampiyonlar Ligi elemesinde Şampiyonlar Yolu ve Lig Yolu olmak üzere iki farklı eleme etbaı bulunuyor. Şampiyonlar Yolu'ndan 5 takım, Lig Yolu'ndan ise 2 takım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edece ve bu bağlamda Galatasaray ilk yoldan, Fenerbahçe ise ikinci yoldan elemelere başlayacak. Seri başı olmayarak play-off turundan Devler Ligi'ne başlayan sarı-kırmızılı takımın olası rakipleri Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, PAOK, Maccabi Tel Aviv ve Ferençvaroş olacak. Fenerbahçe ise Lig Yolu'na 2. ön eleme turundann seri başı olarak katılacak. Sarı-lacivertlilerin buradaki muhtemel rakipleri ise Dinamo Kiev, Partizan ve Lugano. İsmail Kartal ve öğrencilerini bir sonraki etapta yani 3. ön eleme turunda zorlu rakipler bekliyor. Bunlar Benfica, Rangers, Slavia Prag ve Salzburg. Eğer Fenerbahçe 3. ön eleme turunda Rangers ile eşleşip burada rakibini turnuvadan elerse play-off turuna seri başı olarak katılacak. TOPLAMDA 4 TORBA OLACAK 36 takımlı yeni Şampiyonlar Ligi formatında artık grup mücadeleleri olmayacak ve 4 torba bulunacak. Temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerini geçmeleri durumunda 3. ya da 4. torbada yer alması bekleniyor. Toplamda 8 karşılaşmanın yapılacağı Devler Ligi fikstüründe artık takımlar birbiriyle 2 değil 1 maç yapacak. Bu maçların 4'ü içeride ve 4'ü dışarıda olacak. Eski sistemden farklı olarak takımlar 4. torbada yer alsa bile aynı torbadan yalnızca 2 rakipler maç yapılacak. Dolayısıyla 4. torbada yer almak dezavantaj oluşturmuyor. BEŞİKTAŞ İLE TRABZONSPOR UEL'DE! Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan seri başı olmayarak katılma hakkı elde etti. Süper Lig'in 3. sırada tamamlayan Trabzonspor ise Kupa 2'ye 2. ön eleme turundan seri başı olarak katılmaya hak kazandı. Bordo-mavili ekip kolay rakiplerin bulunduğu 2. ön eleme turunu geçerse 3. ön eleme turunda Braga, Molde, Dinamo Kiev ve Partizan gibi ekipler bulunuyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri 3. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşip rakibini elerse play-off turuna seri başı olarak katılma hakkı elde edecek. Seri başı olma ihtimali hala bulunan Beşiktaş eğer bunu başaramazsa play-off turundaki olası rakipleri; Braga, Molde, LASK, FC Viktoria Plzen, Dinamo Kiev, Ludogorets, Partizan, Sparta Prag, Sheriff ve Malmö ile eşleşebilir. Seri başı olması durumunda ise Avrupa tecrübeli olmayan düşük bütçeli takımlarla eşleşecek. Trabzonspor play-off'a kadar yükselip bu turda yenilirse doğrudan Konferans Ligi'ne kalacak. Bu durum play-off'ta mücadele edecek olan siyah-beyazlılar için de geçerli. 4 TORBA BULUNACAK UEFA Avrupa Ligi'nde de Şampiyonlar Ligi ile aynı format olacak. Her takım toplamda 8 maç oynayacak ve puan durumunda ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna kalırken, 9 ve 24 arasındaki takımlar son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak. BAŞAKŞEHİR 3 ELEME OYNAYACAK Ligi 4. sırada tamamlayan RAMS Başakşehir, 3 eleme turuna katılacak. Temsilcimiz oynayacağı her turda daha önce topladığı puanlar sayesinde seri başı olacak. İstanbul ekibinin play-off turundaki muhtemel rakipleri ise; Zalgiris, Astana, Dnipro, KuPs, Servette, Osijek, Neftçi, Riga, AEK, Mostar, Hajduk Split, Lugano, Guimaraes, Ljubljana, Linfield, Maribor, Breidablik ve Cercle Brugge. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin aksine Konferans Ligi grup aşaması 6 torbadan oluşacak. Burada yine diğer iki kupanın aksine bu ligde her torbadan 1 maç yapılacak. Bir takım toplamda 3 maçı evinde 1 maçı ise deplasmanda oynayacak. (Ülke Puanı - Youtube)