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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ! İzlanda - Türkiye maçında büyük talihsizlik! Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısı gündem oldu...
Giriş Tarihi: 15.10.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 07:12

SON DAKİKA HABERİ! İzlanda - Türkiye maçında büyük talihsizlik! Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısı gündem oldu...

Son dakiki haberi... UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Türkiye deplasmanda İzlanda'ya konuk oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Milli Takım, maçın ikinci yarısında büyük bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2 galip ayrıldı. 52. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kazanan Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşu gol olsa da geçersiz sayıldı. İşte sahalarda ender görülen o penaltı...

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SON DAKİKA HABERİ! İzlanda - Türkiye maçında büyük talihsizlik! Hakan Çalhanoğlu’nun penaltısı gündem oldu...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. .

SON DAKİKA HABERİ! İzlanda - Türkiye maçında büyük talihsizlik! Hakan Çalhanoğlu’nun penaltısı gündem oldu...

Tempolu ve net pozisyonların olduğu mücadelenin ilk yarısı İzlanda, Oskarsson 2. dakikad attığı golle 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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SON DAKİKA HABERİ! İzlanda - Türkiye maçında büyük talihsizlik! Hakan Çalhanoğlu’nun penaltısı gündem oldu...

İkinci yarıya çok etkili başlayan Millilerimiz, yıldız oyuncularıyla bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

SON DAKİKA HABERİ! İzlanda - Türkiye maçında büyük talihsizlik! Hakan Çalhanoğlu’nun penaltısı gündem oldu...

YILDIZLARIMIZ İKİNCİ YARIDA SAHNEYE ÇIKTI

Millilere galibiyeti getiren golleri 62'nci dakikada İrfan Can Kahveci, 67'nci dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 88'inci dakikada Arda Güler ve 90+5'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

SON DAKİKA HABERİ! İzlanda - Türkiye maçında büyük talihsizlik! Hakan Çalhanoğlu’nun penaltısı gündem oldu...

NAMAĞLUP LİDER

Gruptaki 4. maçını oynayan Türkiye, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı ve namağlup olarak liderliğini korudu.

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