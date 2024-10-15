Giriş Tarihi: 15.10.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
07:12
SON DAKİKA HABERİ! İzlanda - Türkiye maçında büyük talihsizlik! Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısı gündem oldu...
Son dakiki haberi... UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Türkiye deplasmanda İzlanda'ya konuk oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Milli Takım, maçın ikinci yarısında büyük bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2 galip ayrıldı. 52. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kazanan Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşu gol olsa da geçersiz sayıldı. İşte sahalarda ender görülen o penaltı...