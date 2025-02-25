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Haberler Galeri Son dakika haberi: Jose Mourinho'dan Galatasaray'a karşı hamle! Derbi sonrası 'ırkçılık' tartışmaları gündem olmuştu...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 18:12 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 19:23

Son dakika haberi: Jose Mourinho'dan Galatasaray'a karşı hamle! Derbi sonrası 'ırkçılık' tartışmaları gündem olmuştu...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin dün akşam Rams Park'ta golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısındaki sözleri çok konuşuldu. Portekizli çalıştırıcının, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" sözleri sonrası Galatasaray, Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Dünya basınında da geniş yankı bulan konuyla ilgili Fenerbahçe'den de bir açıklama gelirken Mourinho'dan da flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a karşı hamle! Derbi sonrası ’ırkçılık’ tartışmaları gündem olmuştu...

Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona ererken, iki takım arasındaki 6 puanlık fark da değişmedi.

Son dakika haberi: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a karşı hamle! Derbi sonrası ’ırkçılık’ tartışmaları gündem olmuştu...

Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri Okan Buruk ve Jose Mourinho, düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Son dakika haberi: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a karşı hamle! Derbi sonrası ’ırkçılık’ tartışmaları gündem olmuştu...

Portekizli teknik adam, maçın ardından "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a karşı hamle! Derbi sonrası ’ırkçılık’ tartışmaları gündem olmuştu...

G.SARAY'DAN SUÇ DUYURUSU

Daha sonra Galatasaray, Jose Mourinho'nun sözleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Son dakika haberi: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a karşı hamle! Derbi sonrası ’ırkçılık’ tartışmaları gündem olmuştu...

AÇIKLAMA YAPILDI

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.

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