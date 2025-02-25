Son dakika haberi: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a karşı hamle! Derbi sonrası ’ırkçılık’ tartışmaları gündem olmuştu...

AÇIKLAMA YAPILDI

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.