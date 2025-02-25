Giriş Tarihi: 25.02.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
19:23
Son dakika haberi: Jose Mourinho'dan Galatasaray'a karşı hamle! Derbi sonrası 'ırkçılık' tartışmaları gündem olmuştu...
Son dakika haberi: Süper Lig'in 25.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin dün akşam Rams Park'ta golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısındaki sözleri çok konuşuldu. Portekizli çalıştırıcının, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" sözleri sonrası Galatasaray, Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Dünya basınında da geniş yankı bulan konuyla ilgili Fenerbahçe'den de bir açıklama gelirken Mourinho'dan da flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...