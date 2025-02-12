Giriş Tarihi: 12.02.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
15:00
Son dakika haberi: Jose Mourinho'dan Mauro Icardi için flaş sözler! Sakatlıkların sebebini de açıkladı...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Belçika temsilcisi Anderlecht ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Mücadele öncesinde konuşan Mourinho, takımda son dönemde yaşanan sakatlıkların sebebini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin kendisi hakkındaki paylaşımına da yanıt verdi. İşte flaş haberin detayları...