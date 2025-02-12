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Haberler Galeri Son dakika haberi: Jose Mourinho'dan Mauro Icardi için flaş sözler! Sakatlıkların sebebini de açıkladı...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 14:46 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:00

Son dakika haberi: Jose Mourinho'dan Mauro Icardi için flaş sözler! Sakatlıkların sebebini de açıkladı...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Belçika temsilcisi Anderlecht ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Mücadele öncesinde konuşan Mourinho, takımda son dönemde yaşanan sakatlıkların sebebini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin kendisi hakkındaki paylaşımına da yanıt verdi. İşte flaş haberin detayları...

Son dakika haberi: Jose Mourinho’dan Mauro Icardi için flaş sözler! Sakatlıkların sebebini de açıkladı...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek.

Son dakika haberi: Jose Mourinho’dan Mauro Icardi için flaş sözler! Sakatlıkların sebebini de açıkladı...

Karşılaşma saat 20.45'te canlı yayınlanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

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Son dakika haberi: Jose Mourinho’dan Mauro Icardi için flaş sözler! Sakatlıkların sebebini de açıkladı...

4 OYUNCUDAN YARARLANAMAYACAK

Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe, Anderlecht karşısında da 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Son dakika haberi: Jose Mourinho’dan Mauro Icardi için flaş sözler! Sakatlıkların sebebini de açıkladı...

İSMAİL, ÇAĞLAR, DJIKU VE LIVAKOVIC YOK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Son dakika haberi: Jose Mourinho’dan Mauro Icardi için flaş sözler! Sakatlıkların sebebini de açıkladı...

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.

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