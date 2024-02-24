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Haberler Galeri Son dakika haberi: Kenan Yıldız için çılgın teklif! İşte Juventus'un yanıtı...
Giriş Tarihi: 24.02.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 16:44

Son dakika haberi: Kenan Yıldız için çılgın teklif! İşte Juventus'un yanıtı...

Son dakika haberi: Juventus'ta gösterdiği performansla Avrupa devlerinin gözdesi konumuna gelen Kenan Yıldız ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem Milli Takım hem de İtalya Serie A'da müthiş bir çıkış yakalayan Kenan için yapılan dev teklif ortaya çıktı. İngiliz devi teklifini sunarken, Juventus'un yanıtı da belli oldu. İşte o rakam ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Kenan Yıldız için çılgın teklif! İşte Juventus’un yanıtı...

Juventus'ta gösterdiği performansla Avrupa devlerinin gözdesi konumuna gelen Kenan Yıldız ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Kenan Yıldız için çılgın teklif! İşte Juventus’un yanıtı...

Hem Milli Takım hem de İtalya Serie A'da müthiş bir çıkış yakalayan Kenan için yapılan dev teklif ortaya çıktı.

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Son dakika haberi: Kenan Yıldız için çılgın teklif! İşte Juventus’un yanıtı...

İngiliz devi teklifini sunarken, Juventus'un yanıtı da belli oldu. İşte o rakam ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Kenan Yıldız için çılgın teklif! İşte Juventus’un yanıtı...

Kenan Yıldız, Juventus'ta parlamaya devam ediyor...

Son dakika haberi: Kenan Yıldız için çılgın teklif! İşte Juventus’un yanıtı...

Temmuz 2022'de Bayern Münih'ten bedelsiz olarak transfer edilen Kenan Yıldız, gösterdiği performanslarla Avrupa devlerini peşine taktı.

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