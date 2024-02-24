Giriş Tarihi: 24.02.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
16:44
Son dakika haberi: Kenan Yıldız için çılgın teklif! İşte Juventus'un yanıtı...
Son dakika haberi: Juventus'ta gösterdiği performansla Avrupa devlerinin gözdesi konumuna gelen Kenan Yıldız ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem Milli Takım hem de İtalya Serie A'da müthiş bir çıkış yakalayan Kenan için yapılan dev teklif ortaya çıktı. İngiliz devi teklifini sunarken, Juventus'un yanıtı da belli oldu. İşte o rakam ve tüm detaylar...