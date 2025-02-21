Giriş Tarihi: 21.02.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
19:14
Son dakika haberi: Kenan Yıldız'a rekor bonservis! Zinedine Zidane'ı sollayacak...
Son dakika haberi: Serie A'da bu sezon istediği sonuçları alamayan, Şampiyonlar Ligi'nde ise PSV'ye elenerek veda eden Juventus'tan flaş bir karar geldi. İtalyan devi, milli futbolcumuz Kenan Yıldız için beklenmedik bir karar aldı. Genç oyuncu için belirlenen bonservis bedeli rekor kıracak. Kenan, Fransız yıldız Zinedine Zidane sollayabilir. İşte tüm ayrıntılar...