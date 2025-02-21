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Haberler Galeri Son dakika haberi: Kenan Yıldız'a rekor bonservis! Zinedine Zidane'ı sollayacak...
Giriş Tarihi: 21.02.2025 19:10 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 19:14

Son dakika haberi: Kenan Yıldız'a rekor bonservis! Zinedine Zidane'ı sollayacak...

Son dakika haberi: Serie A'da bu sezon istediği sonuçları alamayan, Şampiyonlar Ligi'nde ise PSV'ye elenerek veda eden Juventus'tan flaş bir karar geldi. İtalyan devi, milli futbolcumuz Kenan Yıldız için beklenmedik bir karar aldı. Genç oyuncu için belirlenen bonservis bedeli rekor kıracak. Kenan, Fransız yıldız Zinedine Zidane sollayabilir. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberi: Kenan Yıldız’a rekor bonservis! Zinedine Zidane’ı sollayacak...

Bu sezon istediği sonuçları alamayan İtalyan devi Juventus, gelecek yılın planlarını şimdiden yapmaya başladı.

Son dakika haberi: Kenan Yıldız’a rekor bonservis! Zinedine Zidane’ı sollayacak...

ZİRVENİN 10 PUAN GERİSİNDE

Serie A'da bu sezon beklentilerin uzağında kalan Torino devi, lider Napoli'nin 10 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

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Son dakika haberi: Kenan Yıldız’a rekor bonservis! Zinedine Zidane’ı sollayacak...

İtalyanlar, Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda PSV'ye 3-1 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne de veda etti.

Son dakika haberi: Kenan Yıldız’a rekor bonservis! Zinedine Zidane’ı sollayacak...

Juve'de teknik direktör Thiago Motta dahil birçok oyuncu eleştirilirken, İtalyan ekibi gelecek sezonun planlamasına şimdiden start verdi.

Son dakika haberi: Kenan Yıldız’a rekor bonservis! Zinedine Zidane’ı sollayacak...

Serie A ekibi, içinde Kenan Yıldız'ın da bulunduğu birçok oyuncuyu satış listesine koymaya karar verdi.

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