Giriş Tarihi: 22.02.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
10:29
Son dakika haberi: Lecce - Udinese maçında herkesi şaşırtan olay! Attığı gole takım arkadaşları sevinmedi...
Son dakika haberi: İtalya Serie A'nın 26. hafta maçında Lecce evinde Udinese'yi ağırladı. Konuk ekibin tek golle kazandığı maçta şaşırtıcı bir olay yaşandı. Takım kaptanı Thauvin ile Lucca arasında bir kriz meydana geldi. Yaşanan olay sonrası Udinese teknik direktörü Runjaic'den ise şok bir tepki geldi. İşte İtalya'yı şaşkına çeviren olayın detayları...