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Haberler Galeri Son dakika haberi: Lecce - Udinese maçında herkesi şaşırtan olay! Attığı gole takım arkadaşları sevinmedi...
Giriş Tarihi: 22.02.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 10:29

Son dakika haberi: Lecce - Udinese maçında herkesi şaşırtan olay! Attığı gole takım arkadaşları sevinmedi...

Son dakika haberi: İtalya Serie A'nın 26. hafta maçında Lecce evinde Udinese'yi ağırladı. Konuk ekibin tek golle kazandığı maçta şaşırtıcı bir olay yaşandı. Takım kaptanı Thauvin ile Lucca arasında bir kriz meydana geldi. Yaşanan olay sonrası Udinese teknik direktörü Runjaic'den ise şok bir tepki geldi. İşte İtalya'yı şaşkına çeviren olayın detayları...

Son dakika haberi: Lecce - Udinese maçında herkesi şaşırtan olay! Attığı gole takım arkadaşları sevinmedi...

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Udinese deplasmanda Lecce'ye konuk oldu.

Son dakika haberi: Lecce - Udinese maçında herkesi şaşırtan olay! Attığı gole takım arkadaşları sevinmedi...

Siyah-beyazlılar, mücadelenin 32. dakikasında penaltı vuruşu kazandı.

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Son dakika haberi: Lecce - Udinese maçında herkesi şaşırtan olay! Attığı gole takım arkadaşları sevinmedi...

PENALTI KAVGASI ÇIKTI

Takımın genç golcüsü Lorenzo Lucca ile takım kaptanı Thauvin arasında şaşırtıcı bir olay yaşandı.

Son dakika haberi: Lecce - Udinese maçında herkesi şaşırtan olay! Attığı gole takım arkadaşları sevinmedi...

Golcü oyuncu penaltıyı kendi kullanmak için topu eline aldı fakat o sırada Thauvin topu elinden alarak kendi kullanmak istedi.

Son dakika haberi: Lecce - Udinese maçında herkesi şaşırtan olay! Attığı gole takım arkadaşları sevinmedi...

Takım arkadaşları da Thauvin'in kullanmasını istese de, bir süre tartışma yaşandıktan penaltı atışını Lucca kullandı.

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