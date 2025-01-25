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Haberler Galeri Son dakika haberi: Lyon maçının yıldızı Yusuf Akçiçek hakkında yeni gerçek ortaya çıktı! Meğerse Mourinho...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 06:59 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 06:59

Son dakika haberi: Lyon maçının yıldızı Yusuf Akçiçek hakkında yeni gerçek ortaya çıktı! Meğerse Mourinho...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Lyon ile oynadığı maça 11'de başlayan Yusuf Akçiçek, performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Teknik direktör Mourinho tarafından bu sezon Avrupa'da ilk kez 11'de sahaya sürülen Yusuf ile ilgili flaş bir gerçek de ortaya çıktı. İşte haberin detayları…

Samet YÜKSEL
Son dakika haberi: Lyon maçının yıldızı Yusuf Akçiçek hakkında yeni gerçek ortaya çıktı! Meğerse Mourinho...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Lyon ile 0-0 berabere kalırken, maça Yusuf Akçiçek damgasını vurdu.

Son dakika haberi: Lyon maçının yıldızı Yusuf Akçiçek hakkında yeni gerçek ortaya çıktı! Meğerse Mourinho...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, "Real Madrid'de olsaydı Yusuf Akçiçek'i oynatırdım" demesiyle başlayan süreç meyvelerini vermeye başladı.

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Son dakika haberi: Lyon maçının yıldızı Yusuf Akçiçek hakkında yeni gerçek ortaya çıktı! Meğerse Mourinho...

Henüz 18 yaşında olan 1.93'lük stoper, Olimpik Lyon'a karşı oynanan maça ilk 11'de başladı.

Son dakika haberi: Lyon maçının yıldızı Yusuf Akçiçek hakkında yeni gerçek ortaya çıktı! Meğerse Mourinho...

Portekizli çalıştırıcının çok güvendiği bir futbolcu olan genç yetenek, birçok ikili mücadeleden galip ayrıldı.

Son dakika haberi: Lyon maçının yıldızı Yusuf Akçiçek hakkında yeni gerçek ortaya çıktı! Meğerse Mourinho...

PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALDI

Yusuf Akçiçek, maçta; %87 pas isabeti, 3 top uzaklaştırma, 1 top kapma, 1 pas arası, 4/2 hava topu alma performansına imza atarak alkış aldı.

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