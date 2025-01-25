Giriş Tarihi: 25.01.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
06:59
Son dakika haberi: Lyon maçının yıldızı Yusuf Akçiçek hakkında yeni gerçek ortaya çıktı! Meğerse Mourinho...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Lyon ile oynadığı maça 11'de başlayan Yusuf Akçiçek, performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Teknik direktör Mourinho tarafından bu sezon Avrupa'da ilk kez 11'de sahaya sürülen Yusuf ile ilgili flaş bir gerçek de ortaya çıktı. İşte haberin detayları…