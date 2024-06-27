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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Maç sonu kavga çıkaran Çekyalı oyuncudan şok sözler: Türkleri zehirlemek istedim
Giriş Tarihi: 27.06.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 11:05

SON DAKİKA HABERİ: Maç sonu kavga çıkaran Çekyalı oyuncudan şok sözler: Türkleri zehirlemek istedim

Son dakika haberi: EURO 2024'te 2-1 yenerek evine gönderdiğimiz Çekyalı futbolcular maç sonrası bir hayli çirkinleşmişti. Yenilgiyi hazmedemeyen ve milli futbolcularımıza saldıran, bu yüzden de kırmızı kart gören Çekyalı oyuncu, karşılaşmanın ardından ülkesinin basınına olay yaratacak bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Maç sonu kavga çıkaran Çekyalı oyuncudan şok sözler: Türkleri zehirlemek istedim

Son dakika haberi: EURO 2024'te 2-1 yenerek evine gönderdiğimiz Çekyalı futbolcular maç sonrası bir hayli çirkinleşmişti. Yenilgiyi hazmedemeyen ve milli futbolcularımıza saldıran, bu yüzden de kırmızı kart gören Çekyalı oyuncu, karşılaşmanın ardından ülkesinin basınına olay yaratacak bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Maç sonu kavga çıkaran Çekyalı oyuncudan şok sözler: Türkleri zehirlemek istedim

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu'nda üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yenerek 6 puanla grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi.

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SON DAKİKA HABERİ: Maç sonu kavga çıkaran Çekyalı oyuncudan şok sözler: Türkleri zehirlemek istedim

Ay-Yıldızlılarımız, D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. Çekya ise 1 puanla Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti.

SON DAKİKA HABERİ: Maç sonu kavga çıkaran Çekyalı oyuncudan şok sözler: Türkleri zehirlemek istedim

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN KART REKORU KIRILDI

Antonin Barak'ın 20. dakikada kırmızı kart görmesiyle Çekya'nın 10 kişi kaldığı maçta hakem Istvan Kovacs sayesinde karşılaşmada kart yağmuru yaşandı.

SON DAKİKA HABERİ: Maç sonu kavga çıkaran Çekyalı oyuncudan şok sözler: Türkleri zehirlemek istedim

A Milli Takımımız'ın 11, Çekya'nın 7 sarı kart gördüğü karşılaşma Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde en çok kart çıkan maç oldu.

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