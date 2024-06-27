SON DAKİKA HABERİ: Maç sonu kavga çıkaran Çekyalı oyuncudan şok sözler: Türkleri zehirlemek istedim

Son dakika haberi: EURO 2024'te 2-1 yenerek evine gönderdiğimiz Çekyalı futbolcular maç sonrası bir hayli çirkinleşmişti. Yenilgiyi hazmedemeyen ve milli futbolcularımıza saldıran, bu yüzden de kırmızı kart gören Çekyalı oyuncu, karşılaşmanın ardından ülkesinin basınına olay yaratacak bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...