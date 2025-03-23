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Haberler Galeri Son dakika haberi: Türkiye, Macaristan deplasmanında! A Milliler A Ligi için fişi çekecek | Muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 23.03.2025 12:59 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 13:09

Son dakika haberi: Türkiye, Macaristan deplasmanında! A Milliler A Ligi için fişi çekecek | Muhtemel 11'ler

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunun rövanş maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Rams Park'ta rakibi 3-1 ile geçen ay-yıldızlılar, avantajını koruyarak adını A Ligi'ne yazdırmayı planlıyor. Peki kritik mücadele öncesi, Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Türkiye, Macaristan deplasmanında! A Milliler A Ligi için fişi çekecek | Muhtemel 11’ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında bugün Macaristan'a konuk olacak.

Son dakika haberi: Türkiye, Macaristan deplasmanında! A Milliler A Ligi için fişi çekecek | Muhtemel 11’ler

İstanbul'da yapılan ilk maçı 3-1 kazanan Ay-Yıldızlı ekip, zorlu deplasmana büyük bir avantajla gidiyor.

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Son dakika haberi: Türkiye, Macaristan deplasmanında! A Milliler A Ligi için fişi çekecek | Muhtemel 11’ler

Türkiye, müsabakadan galip ayrılması veya berabere kalması durumunda A Ligi'ne yükselecek. Macaristan'ın 2 farklı galibiyetinde ise müsabaka uzatmalara gidecek. A Milliler 3 ve daha farklı skorla yenilirse yoluna B Ligi'nde devam edecek.

Son dakika haberi: Türkiye, Macaristan deplasmanında! A Milliler A Ligi için fişi çekecek | Muhtemel 11’ler

Saat 20:00'de Puskas Arena'da oynanacak mücadele Tv8'den yayınlanacak. Karşılaşmayı ise Alman Felix Zwayer yönetirken, VAR'da Bastian Dankert yer alacak.

Son dakika haberi: Türkiye, Macaristan deplasmanında! A Milliler A Ligi için fişi çekecek | Muhtemel 11’ler

MACARİSTAN İLE 17. RANDEVU

Türkiye ile Macaristan, bugüne kadar 10'u resmi ve 6'sı özel maç olmak üzere 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler, 5 kez sahadan galip ayrıldı.