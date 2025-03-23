Giriş Tarihi: 23.03.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
13:09
Son dakika haberi: Türkiye, Macaristan deplasmanında! A Milliler A Ligi için fişi çekecek | Muhtemel 11'ler
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunun rövanş maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Rams Park'ta rakibi 3-1 ile geçen ay-yıldızlılar, avantajını koruyarak adını A Ligi'ne yazdırmayı planlıyor. Peki kritik mücadele öncesi, Macaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...