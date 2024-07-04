Giriş Tarihi: 04.07.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
10:09
Son dakika haberi: Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı! TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı | Soyunma odasında neler yaşandı?
Son dakika haberleri: EURO 2024 heyecanı devam ediyor. A Milli Takımımız, Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda'nın rakibi oldu. Tarihi zaferin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli oyuncularımız Merih Demiral ve Mert Günok, maç sonrasında yaşadıkları duyguları SABAH Spor'a aktardı. Zaferin mimarlarından biri olan Merih Demiral, maç sonrası Ronaldo itirafında bulundu. Ayrıca TFF Başkanı Büyükekşi, soyunma odasında yaşananları aktardı...