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Haberler Galeri Son dakika haberi: Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı! TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı | Soyunma odasında neler yaşandı?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 10:09

Son dakika haberi: Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı! TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı | Soyunma odasında neler yaşandı?

Son dakika haberleri: EURO 2024 heyecanı devam ediyor. A Milli Takımımız, Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda'nın rakibi oldu. Tarihi zaferin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli oyuncularımız Merih Demiral ve Mert Günok, maç sonrasında yaşadıkları duyguları SABAH Spor'a aktardı. Zaferin mimarlarından biri olan Merih Demiral, maç sonrası Ronaldo itirafında bulundu. Ayrıca TFF Başkanı Büyükekşi, soyunma odasında yaşananları aktardı...

YASEMİN YILDIRIM
Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Merih Demiral’dan Ronaldo itirafı! TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı | Soyunma odasında neler yaşandı?

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, turnuvada favorilerden biri olarak görülen Avusturya'yı Merih Demiral'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda ile eşleşti.

Son dakika haberi: Merih Demiral’dan Ronaldo itirafı! TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı | Soyunma odasında neler yaşandı?

SABAH SPOR'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Tarihi maçın ardından SABAH Spor'a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve milli oyuncularımız Mert Günok ve Merih Demiral yaşadıkları duyguları aktardı. Merih, Ronaldo itirafında bulunurken, TFF Başkanı Büyükekşi de soyunma odasında yaşananları aktardı.

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Son dakika haberi: Merih Demiral’dan Ronaldo itirafı! TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı | Soyunma odasında neler yaşandı?

Duygularını sorduğumuz milli kaleci, "Öncelikle arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler. İkinci yarı zaman zaman iyi oynayamadığımız anlar oldu ama mücadele konusunda herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Şimdi önümüzde çeyrek final maçımız var. O yüzden ayaklarımız yere sağlam basmalı ve bu karşılaşmaya hazırlanmalıyız. Yine kazanıp hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" sözleriyle açıkladı.

Son dakika haberi: Merih Demiral’dan Ronaldo itirafı! TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı | Soyunma odasında neler yaşandı?

"BİR AN ÖNCE BU DUYGULARI ATLATMAMIZ GEREKİYOR"

Soyunma odasındaki havayı da anlatan Mert, "Söylemesi ayıptır, çok mutluyduk. Duygu yoğunluğu üst düzeydeydi. Hem takım arkadaşlarımın hem benim… Herkes kazanmanın haklı gururunu yaşıyor. Ama bir an önce bu duyguları atlatmamız lazım. Bu sevinci bugün yaşayacağız ama ardından hızla Hollanda ile 6 Temmuz'daki maça odaklanmamız lazım" dedi.

Son dakika haberi: Merih Demiral’dan Ronaldo itirafı! TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı | Soyunma odasında neler yaşandı?

SONUNA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ

Milli eldiven son saniyedeki kurtarışıyla ilgiliyse, "Ayaklarımız yere sağlam basmalı sonuna kadar gitmeyi biz de istiyoruz. Tabii ki finali hedefliyoruz. Avusturya maçının özgüveniyle inşallah, neden olmasın diyorum. Son saniyede kurtarışım, takımımızın galip gelmesi ve üzerine yaşadıklarımız bizim için anlatılamaz duygular. Herkes büyük emek ve mücadele örneği sergiledi. Çok güzel bir andı bizim için. Böyle bir kurtarışın özellikle Milli Takım'da olması hayatımda unutulmaz bir an olacak. Belki de en özel an olacak" diye konuştu.

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