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Haberler Galeri Son dakika haberi: Milli takım için olay sözler! Stefan Kuntz yerine gelecek ismi duyurdu | TFF ile görüşen oyuncu kim?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 10:34

Son dakika haberi: Milli takım için olay sözler! Stefan Kuntz yerine gelecek ismi duyurdu | TFF ile görüşen oyuncu kim?

Son dakika haberleri: EURO 2024 grup eleme maçlarında Letonya ve Galler'i mağlup eden Milli Takım, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Milli takımlar eski yöneticisi Selim Soydan, Stefan Kuntz'un yerine getirilmesi düşünülen ismi duyurdu. SABAH Spor'a çok çarpıcı açıklamalar yapan Soydan, TFF ile hocanın gitmesi için görüşen oyuncuyu da açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberi: Milli takım için olay sözler! Stefan Kuntz yerine gelecek ismi duyurdu | TFF ile görüşen oyuncu kim?

Son dakika haberleri... 2022-23 sezonunun sona ermesinden sonra bugün transfer dönemi resmen açıldı. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için transferlerini yapmaya başladı. Diğer yandan ise Milli Takım, EURO 2024 için yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Son dakika haberi: Milli takım için olay sözler! Stefan Kuntz yerine gelecek ismi duyurdu | TFF ile görüşen oyuncu kim?

Milli Takımlar Eski Yönetici Selim Soydan, SABAH gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'a milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında çok konuşulacak sözler söyledi. Çok özel soruları yanıtlayan Soydan, Stefan Kuntz'un yerine düşünülen ismi de açıkladı. Selim Soydan, Fenerbahçe'deki başkanlık kriziyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte o sözler...

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Son dakika haberi: Milli takım için olay sözler! Stefan Kuntz yerine gelecek ismi duyurdu | TFF ile görüşen oyuncu kim?

"JESUS BİLE BİLE YAPTI"

Fenerbahçe bir sezonu daha şampiyon olamadan kapattı. Taraftar kızgın, camia huzursuz. Bunun sorumlusu kimdir, neden?

Tek sorumlu olarak Jorge Jesus'u görüyorum. Hatta kırılma anı da Sevilla maçında yaşanan tribün olayları ve sonrasında verdiği "Mayısta gidiyorum" şeklindeki çirkin beyanat. Takımın içine dinamiti koydu, Giresunspor ve İstanbulspor maçlarındaki kayıplarla iş şu raddeye geldi.

Son dakika haberi: Milli takım için olay sözler! Stefan Kuntz yerine gelecek ismi duyurdu | TFF ile görüşen oyuncu kim?

Adam bile bile önce takımla, sonra taraftarla, en son da yönetimle arasındaki bütün bağları tek tek kopardı. Ayrıca kendi transfer ettiği bitik adamları oynatmak uğruna Arda'yı harcamasını da hiç affetmiyorum. Ali Koç'un bu tabloda suçu yok, iyi bir hoca getirdi ama bu karaktersizliği hak etmedi.

Son dakika haberi: Milli takım için olay sözler! Stefan Kuntz yerine gelecek ismi duyurdu | TFF ile görüşen oyuncu kim?

"HOCA OLMADAN DA TRANSFER YAPILIR!"

Fenerbahçe'nin hocası yok ama transferler yapılmaya başlandı. Aynı filmi izliyor gibiyiz. Hiç mi ders alınmıyor yoksa Başkan Ali Koç'un bir bildiği mi var?

Futbolda farkı kalite yaratır. "Dzeko'yu oynatmam" diyen teknik direktörle zaten işi olmasın F.Bahçe'nin. Hatta yetmez, Dzeko kalitesinde 2-3 transfer daha yapılmasını bekliyorum. Ne yani Zaha arasa "Dur hoca gelsin, ona sorayım" mı diyeceksin. Büyük kulüp refleksi böyledir kimi zaman. G.Saray'a bakın, İcardi'yi Dursun Özbek ve Okan Buruk istemediği halde almış Erden Timur, sonuç ortada… Futbolda fırsat kaçmaz.

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