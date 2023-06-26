Giriş Tarihi: 26.06.2023 10:19
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
10:34
Son dakika haberi: Milli takım için olay sözler! Stefan Kuntz yerine gelecek ismi duyurdu | TFF ile görüşen oyuncu kim?
Son dakika haberleri: EURO 2024 grup eleme maçlarında Letonya ve Galler'i mağlup eden Milli Takım, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Milli takımlar eski yöneticisi Selim Soydan, Stefan Kuntz'un yerine getirilmesi düşünülen ismi duyurdu. SABAH Spor'a çok çarpıcı açıklamalar yapan Soydan, TFF ile hocanın gitmesi için görüşen oyuncuyu da açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...