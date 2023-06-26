Son dakika haberi: Milli takım için olay sözler! Stefan Kuntz yerine gelecek ismi duyurdu | TFF ile görüşen oyuncu kim?

"HOCA OLMADAN DA TRANSFER YAPILIR!"

Fenerbahçe'nin hocası yok ama transferler yapılmaya başlandı. Aynı filmi izliyor gibiyiz. Hiç mi ders alınmıyor yoksa Başkan Ali Koç'un bir bildiği mi var?

Futbolda farkı kalite yaratır. "Dzeko'yu oynatmam" diyen teknik direktörle zaten işi olmasın F.Bahçe'nin. Hatta yetmez, Dzeko kalitesinde 2-3 transfer daha yapılmasını bekliyorum. Ne yani Zaha arasa "Dur hoca gelsin, ona sorayım" mı diyeceksin. Büyük kulüp refleksi böyledir kimi zaman. G.Saray'a bakın, İcardi'yi Dursun Özbek ve Okan Buruk istemediği halde almış Erden Timur, sonuç ortada… Futbolda fırsat kaçmaz.

