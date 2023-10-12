SON DAKİKA HABERİ: Montella’dan sürpriz karar! Yıldız ismi kulübeye çekecek | Hırvatistan - Türkiye maçı 11’leri

Son dakika haberi... Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'ndeki en kritik maçında lider Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşıyor. Ay-Yıldızlılarımızın başında ilk maçına çıkacak olan Vincenzo Montella'nın ilk 11'i belli oldu. İtalyan teknik adam hücum hattında sürpriz bir tercih yapma kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları...