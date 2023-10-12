Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Montella'dan sürpriz karar! Yıldız ismi kulübeye çekecek | Hırvatistan - Türkiye maçı 11'leri
Giriş Tarihi: 12.10.2023 15:08 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 15:11

SON DAKİKA HABERİ: Montella'dan sürpriz karar! Yıldız ismi kulübeye çekecek | Hırvatistan - Türkiye maçı 11'leri

Son dakika haberi... Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'ndeki en kritik maçında lider Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşıyor. Ay-Yıldızlılarımızın başında ilk maçına çıkacak olan Vincenzo Montella'nın ilk 11'i belli oldu. İtalyan teknik adam hücum hattında sürpriz bir tercih yapma kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Montella’dan sürpriz karar! Yıldız ismi kulübeye çekecek | Hırvatistan - Türkiye maçı 11’leri

Son dakika haberi... Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'ndeki en kritik maçında lider Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşıyor. Ay-Yıldızlılarımızın başında ilk maçına çıkacak olan Vincenzo Montella'nın ilk 11'i belli oldu. İtalyan teknik adam hücum hattında sürpriz bir tercih yapma kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Montella’dan sürpriz karar! Yıldız ismi kulübeye çekecek | Hırvatistan - Türkiye maçı 11’leri

EURO 2032'ye İtalya ile birlikte ev sahipliği yapmanın coşkusunu yaşayan Türkiye, EURO 2024'te de yer almak için Hırvatistan ile kritik bir müsabakaya çıkıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ: Montella’dan sürpriz karar! Yıldız ismi kulübeye çekecek | Hırvatistan - Türkiye maçı 11’leri

D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan'la birlikte 10'ar puanı bulunan ve averajla ikinci sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, yeni hocası Montella ile ilk galibiyetini almak ve liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

SON DAKİKA HABERİ: Montella’dan sürpriz karar! Yıldız ismi kulübeye çekecek | Hırvatistan - Türkiye maçı 11’leri

Hırvatistan'da forvetler Kramaric ve Petkovic, sakatlıkları nedeniyle Türkiye'ye karşı oynayamayacak.

SON DAKİKA HABERİ: Montella’dan sürpriz karar! Yıldız ismi kulübeye çekecek | Hırvatistan - Türkiye maçı 11’leri

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Trabzonsporlu Rayyan Baniya ve Adana Demispor'un file bekçisi Ertaç Özbir, süre almaları halinde milli formayı ilk kez terletecekler.

SON DAKİKA