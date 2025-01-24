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Haberler Galeri Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Szymanski - Kumbedi pozisyonunu yorumladı! "VAR'ın devreye girmemesinin tek gerekçesi..."
Giriş Tarihi: 24.01.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 07:03

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Szymanski - Kumbedi pozisyonunu yorumladı! "VAR'ın devreye girmemesinin tek gerekçesi..."

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7.haftasında evinde Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu maçın ardından puanını 9 yaptı. Kanarya, son hafta Midtjylland deplasmanına gidecek. SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç ve Mustafa Çulcu dünkü karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Mustafa Çulcu, Szymanski ile Kumbedi arasında yaşanan pozisyonu yorumladı. İşte detaylar…

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Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Szymanski - Kumbedi pozisyonunu yorumladı! VAR’ın devreye girmemesinin tek gerekçesi...

UEFA Avrupa Ligi'nin 7.haftasındasında Fenerbahçe ile Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynana maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza yönetti.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Szymanski - Kumbedi pozisyonunu yorumladı! VAR’ın devreye girmemesinin tek gerekçesi...

Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi ve 9 puana yükselen sarı-lacivertliler, iki puan kaybedince play-off şansını son maça bıraktı. SABAH Spor yazarları hem karşılaşmayı hem de hakemin performansını yorumladı.

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Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Szymanski - Kumbedi pozisyonunu yorumladı! VAR’ın devreye girmemesinin tek gerekçesi...

ÖMER ÜRÜNDÜL: 60'tan sonra nefesi yetmedi

Fenerbahçe iki puan kaybedince play-off şansını son maça bıraktı. İlk yarıda taraftarın da büyük desteğini arkasına alan sarı-lacivertli futbolcular hırslı ve mücadeleciydiler. İlk 10 dakikada yoğun tempo ve baskı vardı. Bu bölümde İrfan Can iki pozisyonda pas vermeyi tercih etse belki de skor avantajı yakalanabilirdi. 60. dakikaya kadar Fenerbahçe'nin nefesi yetti. Ondan sonra takım yoruldu. Son yarım saatte zaman zaman rakip kale tehdit edilse de Lyon'un atakları çok daha tehlikeliydi. Sonuçta puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin üretkenliğini engelleyen çok önemli bir faktör var. Yeri geldikçe vurguluyorum. Günümüz futbolunda hücum zenginliği için driplingte adam eksilten, sıfıra inen, devamlılığı olan kanat forvetlerine ihtiyaç var. Ne İrfan Can Kahveci ne de Tadic'in yapısı buna uygun değil. O zaman nasıl üretken olacaksın.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Szymanski - Kumbedi pozisyonunu yorumladı! VAR’ın devreye girmemesinin tek gerekçesi...

"CİDDİ BİR HANDİKAP"

Hazır olmayan Maximin girdi, hiç olmazsa iki kez pozisyon yarattı. Bir konuda daha Mourinho'yu anlamakta zorluk çekiyorum; zaten zor maçta Tadic bir varlık gösteremiyor. İkinci yarının ortasından sonra nefes alamaz hale gelmiş ancak 82'de çıkartıyor. Kaleci İrfan Can başarılıydı. Kendinden emindi. Stoperler iyi mücadele ettiler. Genç Yusuf istikbal vadediyor. Szymanski sol kenarda bu sezonun en faydalı oyununu oynadı. Fenerbahçe'nin soğuk havada fizik mücadeleye dayalı Midtjylland karşısında en çok ihtiyacı olacak oyuncu kim deseniz; Amrabat ve Osayi'ydi. İkisinin de cezalı duruma düşmesi ciddi bir handikap.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Szymanski - Kumbedi pozisyonunu yorumladı! VAR’ın devreye girmemesinin tek gerekçesi...

BÜLENT TİMURLENK: Başka formül bulmalı

Maçtan önce "Bize iki maçta iki puan yeter" diyen Mourinho, metin altında Lyon'a kaybetmeyelim de haftaya Danimarka'da en azından 1 puan alırız fikri yatıyordu. Sakatları, Avrupa listesinde olmayanlarıyla hafta sonunda da zorlu Göztepe maçı varken kendisi açısından pragmatik bir yorum olabilir ama sonuçta 50 bin taraftar Kadıköy'e Fenerbahçe'nin galibiyetine şahit olmak için çıkıp geliyor evinden. Dzeko'nun kulübede olduğu En-Nesyri arkasında Tadic-İrfan Can ikilisinin oynadığı ev sahibi ekibin ortanın solunda Szymanski ile defans üçlüsünde genç Yusuf ile maça başlamasının sıra dışı olduğu ortada.

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