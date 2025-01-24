Giriş Tarihi: 24.01.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
07:03
Son dakika haberi: Mustafa Çulcu, Szymanski - Kumbedi pozisyonunu yorumladı! "VAR'ın devreye girmemesinin tek gerekçesi..."
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7.haftasında evinde Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu maçın ardından puanını 9 yaptı. Kanarya, son hafta Midtjylland deplasmanına gidecek. SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç ve Mustafa Çulcu dünkü karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Mustafa Çulcu, Szymanski ile Kumbedi arasında yaşanan pozisyonu yorumladı. İşte detaylar…