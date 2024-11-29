Son dakika haberi: Mustafa Çulcu yorumladı! Slavia Prag - Fenerbahçe maçındaki o pozisyon kırmızı kart mıydı?

MUSTAFA ÇULCU: F.BAHÇE HARİK BİR DEPLASMAN GALİBİYETİ ALDI

Fenerbahçe'nin yediği golde savunmanın özellikle de Djiku'nun hatası kabul edilemez. S.Prag gibi çok diri bir takım karşısında Dzeko ile beraberlik golünü buldu. En-Nesyri hamlesi ile harika bir deplasman galibiyeti alındı.