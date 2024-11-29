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Haberler Galeri Son dakika haberi: Mustafa Çulcu yorumladı! Slavia Prag - Fenerbahçe maçındaki o pozisyon kırmızı kart mıydı?
Giriş Tarihi: 29.11.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:16

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu yorumladı! Slavia Prag - Fenerbahçe maçındaki o pozisyon kırmızı kart mıydı?

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe dün Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, maçın erken dakikalarında 1-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı Dzeko ve En-Nesyri golleriyle 2-1 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. SABAH Spor yazarlarından Mustafa Çulcu ve Gürcan Bilgiç karşılaşma için dikkat çeken analizler yaptı. Provod'un Samet'e yaptığı faul kırmızı kart mıydı? İşte dikkat çeken yorumlar...

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu yorumladı! Slavia Prag - Fenerbahçe maçındaki o pozisyon kırmızı kart mıydı?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe zorlu deplasmanda Slavia PragDzeko ve En-Nesyri'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu yorumladı! Slavia Prag - Fenerbahçe maçındaki o pozisyon kırmızı kart mıydı?

SABAH Spor yazarlarından Mustafa Çulcu ve Gürcan Bilgiç karşılaşma hakkında dikkat çeken analizler yaptı.

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Son dakika haberi: Mustafa Çulcu yorumladı! Slavia Prag - Fenerbahçe maçındaki o pozisyon kırmızı kart mıydı?

MUSTAFA ÇULCU: F.BAHÇE HARİK BİR DEPLASMAN GALİBİYETİ ALDI

Fenerbahçe'nin yediği golde savunmanın özellikle de Djiku'nun hatası kabul edilemez. S.Prag gibi çok diri bir takım karşısında Dzeko ile beraberlik golünü buldu. En-Nesyri hamlesi ile harika bir deplasman galibiyeti alındı.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu yorumladı! Slavia Prag - Fenerbahçe maçındaki o pozisyon kırmızı kart mıydı?

"OYUNU OYNATACAĞIM DİYE VERMEDİĞİ FAULLER YÜZÜNDEN..."

Hakem sert oyuna izin verdi. Alman Sascha Stegemann 40 yaşında 1. kategori FIFA hakemi… Oyunu oynatacağım diye bazı faulleri vermeyince oyun sertleşti 34 faul ve kendi klasiğini bozmadan 10 sarı kartla maçı tamamladı. Steegeman kolay sarı kart çıkaran bir hakem. Fenerbahçe bunu analiz etmiş olsaydı daha ilk yarıda 4 sarı kart görmeyebilirdi.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu yorumladı! Slavia Prag - Fenerbahçe maçındaki o pozisyon kırmızı kart mıydı?

"PROVOD KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ"

S.Prag'ın 42'de attığı golde Chory oyuna müdahalede edince ofsayt gerekçesi ile gol iptali doğru. Daha önceden sarısı olan Provod'ın 55 de Samet'in yüzüne yaptığı harekete ikinci sarıdan kırmızı çıkarabilirdi ama vermedi ''bir tık'' sabretti.

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