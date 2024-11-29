Giriş Tarihi: 29.11.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024
09:16
Son dakika haberi: Mustafa Çulcu yorumladı! Slavia Prag - Fenerbahçe maçındaki o pozisyon kırmızı kart mıydı?
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe dün Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, maçın erken dakikalarında 1-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı Dzeko ve En-Nesyri golleriyle 2-1 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. SABAH Spor yazarlarından Mustafa Çulcu ve Gürcan Bilgiç karşılaşma için dikkat çeken analizler yaptı. Provod'un Samet'e yaptığı faul kırmızı kart mıydı? İşte dikkat çeken yorumlar...