Giriş Tarihi: 16.02.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
07:12
Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan Beşiktaş - Trabzonspor maçı için flaş hakem yorumu! ''Ülke hakemliğine can verdi''
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısını bordo-mavililer, Banza'nın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda daha baskılı başlayan Beşiktaş Rafa Silva ve Batagov (kk) golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Murat Özbostan, İskender Günen, Ali Gültiken, Fatih Doğan ve Ömer Üründül her iki ekibin maç performansı ve hakem Cihan Aydın'ın kararlarını değerlendirdi. İşte detaylar...