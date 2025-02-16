Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Beşiktaş - Trabzonspor maçı için flaş hakem yorumu! ’’Ülke hakemliğine can verdi’’

MUSTAFA ÇULCU: BEŞİKTAŞ BASKILI BAŞLADI

''Beşiktaş pas oyunu ve önde baskı ile başladı. Rafa Silva, Gedson, Chamberlain ve Rashica gibi kadife ayaklar pas kalitesini ve tempoyu yükseltti. Trabzonspor çıkamadı. Rafa Silva'nın geriden top alarak atak başlatma isteğinde yaptığı pas hatasını değerlendiren Trabzonspor, ilk kez geldi ve golü buldu. Malheiro ve Mustafa, Beşiktaş kanat forvetlerini ilk yarıda çizgiye inip orta yapmalarına izin vermezken ikinci yarıda açıklar verdi.''