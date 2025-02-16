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Haberler Galeri Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan Beşiktaş - Trabzonspor maçı için flaş hakem yorumu! ''Ülke hakemliğine can verdi''
Giriş Tarihi: 16.02.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 07:12

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan Beşiktaş - Trabzonspor maçı için flaş hakem yorumu! ''Ülke hakemliğine can verdi''

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısını bordo-mavililer, Banza'nın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda daha baskılı başlayan Beşiktaş Rafa Silva ve Batagov (kk) golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Murat Özbostan, İskender Günen, Ali Gültiken, Fatih Doğan ve Ömer Üründül her iki ekibin maç performansı ve hakem Cihan Aydın'ın kararlarını değerlendirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Beşiktaş - Trabzonspor maçı için flaş hakem yorumu! ’’Ülke hakemliğine can verdi’’

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında derbide Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırladı.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Beşiktaş - Trabzonspor maçı için flaş hakem yorumu! ’’Ülke hakemliğine can verdi’’

İlk yarı 1-0 Trabzonspor üstünlüğüyle biterken, siyah-beyazlılar geriden gelerek 2-1 kazanan taraf oldu.

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Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Beşiktaş - Trabzonspor maçı için flaş hakem yorumu! ’’Ülke hakemliğine can verdi’’

SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Murat Özbostan, İskender Günen, Ali Gültiken ve Ömer Üründül derbiyi kaleme aldı.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Beşiktaş - Trabzonspor maçı için flaş hakem yorumu! ’’Ülke hakemliğine can verdi’’

MUSTAFA ÇULCU: BEŞİKTAŞ BASKILI BAŞLADI

''Beşiktaş pas oyunu ve önde baskı ile başladı. Rafa Silva, Gedson, Chamberlain ve Rashica gibi kadife ayaklar pas kalitesini ve tempoyu yükseltti. Trabzonspor çıkamadı. Rafa Silva'nın geriden top alarak atak başlatma isteğinde yaptığı pas hatasını değerlendiren Trabzonspor, ilk kez geldi ve golü buldu. Malheiro ve Mustafa, Beşiktaş kanat forvetlerini ilk yarıda çizgiye inip orta yapmalarına izin vermezken ikinci yarıda açıklar verdi.''

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan Beşiktaş - Trabzonspor maçı için flaş hakem yorumu! ’’Ülke hakemliğine can verdi’’

''Batagov, Savic ve Mendy merkezde kaymaları ve kademeleri iyi yaptılar. Rakip hücuma geçince Sikan ve Visca geriye gelip savunmaya destek verdi. Trabzonspor'un 'İyi savunma yaparım, fırsat bulduğumda gol atarım' taktiği ilk yarıda tuttu.''

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