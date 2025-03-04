Giriş Tarihi: 04.03.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
07:03
Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan, Konyaspor-Trabzonspor maçının hakemine flaş yorum! ''VAR ile var olan hakem kabul görüyor''
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, zorlu Konyaspor deplasmanında 3 puan aradı. Bu sezon çıktığı 11 deplasmandan galibiyet çıkaramayan bordo-mavililer 12. deplasman maçında da istediğini alamadı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü ise 90+10'da penaltıdan Umut Nayir kaydetti. SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu, mücadelenin hakemi Ozan Ergün hakkında flaş bir yorum yaptı. İşte detaylar...