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Haberler Galeri Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan, Konyaspor-Trabzonspor maçının hakemine flaş yorum! ''VAR ile var olan hakem kabul görüyor''
Giriş Tarihi: 04.03.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 07:03

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu'dan, Konyaspor-Trabzonspor maçının hakemine flaş yorum! ''VAR ile var olan hakem kabul görüyor''

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, zorlu Konyaspor deplasmanında 3 puan aradı. Bu sezon çıktığı 11 deplasmandan galibiyet çıkaramayan bordo-mavililer 12. deplasman maçında da istediğini alamadı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü ise 90+10'da penaltıdan Umut Nayir kaydetti. SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu, mücadelenin hakemi Ozan Ergün hakkında flaş bir yorum yaptı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan, Konyaspor-Trabzonspor maçının hakemine flaş yorum! ’’VAR ile var olan hakem kabul görüyor’’

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, 90+10'da penaltıdan yediği golle Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve bu sezon deplasmanda galibiyet hasretini sürdürdü.

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan, Konyaspor-Trabzonspor maçının hakemine flaş yorum! ’’VAR ile var olan hakem kabul görüyor’’

SABAH Spor usta yazarları Mustafa Çulcu mücadelenin hakemi Ozan Ergün hakkında flaş bir yorum yaparken, yine SABAH Spor yazarı İskender Günen, bu sezon istediği çıkışı bir türlü yakalayaman Bordo-mavililerin, Konya deplasmanındaki performansını kaleme aldı.

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Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan, Konyaspor-Trabzonspor maçının hakemine flaş yorum! ’’VAR ile var olan hakem kabul görüyor’’

MUSTAFA ÇULCU: İKİ TAKIM DA BERABERLİĞE RAZIYDI

''Maçın ilk yarısı temposuz ve pozisyonsuzdu. İki takım da sanki beraberliğe razı bir görüntü çiziyordu. Bu bölümde akılda kalan pozisyon Kramer'in kafa vuruşunun Trabzonspor kale direğinden dönmesi ve Malheiro'nun çizgiye inip kestiği, kimsenin içeride olmadığı pozisyon.''

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan, Konyaspor-Trabzonspor maçının hakemine flaş yorum! ’’VAR ile var olan hakem kabul görüyor’’

''Trabzonspor'da Visca dışında çilingir yok, arkaya koşular, kanat değiştirmeler, dış şutlar yok. Konyaspor'un 'Kontratakla yakalarsam atarım, üstüne yatarım futbolu' ikinci yarıda devam etti. Pozisyon da buldular.''

Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan, Konyaspor-Trabzonspor maçının hakemine flaş yorum! ’’VAR ile var olan hakem kabul görüyor’’

''ALINAN RİSKİN BEDELİ AĞIR OLDU''

''Şenol hoca yaptığı değişikliklerle risk aldı. Oyunda orta alan ve pas trafiği yerini uzun toplarla hızlı geçişlere bıraktı. Rakip ceza alanında pozisyon buldular ama Banza ve Cham çıkınca bitirici vuruşları yapacak kimse kalmadı. Alınan riskin bedeli ağır oldu. Son dakikada kazanılan penaltı ile Konyaspor kazanarak 3 puanı almayı başardı.''