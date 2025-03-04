Son dakika haberi: Mustafa Çulcu’dan, Konyaspor-Trabzonspor maçının hakemine flaş yorum! ’’VAR ile var olan hakem kabul görüyor’’

''ALINAN RİSKİN BEDELİ AĞIR OLDU''

''Şenol hoca yaptığı değişikliklerle risk aldı. Oyunda orta alan ve pas trafiği yerini uzun toplarla hızlı geçişlere bıraktı. Rakip ceza alanında pozisyon buldular ama Banza ve Cham çıkınca bitirici vuruşları yapacak kimse kalmadı. Alınan riskin bedeli ağır oldu. Son dakikada kazanılan penaltı ile Konyaspor kazanarak 3 puanı almayı başardı.''