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Haberler Galeri Son dakika haberi: Okan Buruk'a flaş istifa çağrısı! Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada isyan etti...
Giriş Tarihi: 02.03.2025 19:04 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 19:09

Son dakika haberi: Okan Buruk'a flaş istifa çağrısı! Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada isyan etti...

Son dakika haberi: Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen (2) ve Davinson Sanchez ile goller bulurken, Ben Ouanes, Brekalo ve Hajradinovic'in gollerine engel olamadı. Cimbom, Fenerbahçe derbisiyle beraber üst üste ikinci kez puan kaybetti. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk'a büyük tepki geldi. Taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcıyı "okanburukistifa" etiketiyle eleştiri yağmuruna tuttu. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Okan Buruk’a flaş istifa çağrısı! Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada isyan etti...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.
Son dakika haberi: Okan Buruk’a flaş istifa çağrısı! Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada isyan etti...
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın 12. dakikasında sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
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Son dakika haberi: Okan Buruk’a flaş istifa çağrısı! Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada isyan etti...

Galatasaray, ilk 45 dakikada skor üstünlüğünü alsa da rakibine çok sayıda gol pozisyonu verdi.

Son dakika haberi: Okan Buruk’a flaş istifa çağrısı! Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada isyan etti...

Lacivert-beyazlı ekip, girdiği pozisyonlarda kaleci Fernando Muslera'yı geçemeyince devre arasına Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle girildi.

Son dakika haberi: Okan Buruk’a flaş istifa çağrısı! Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada isyan etti...

Maçın ikinci yarısına da etkili giren Kasımpaşa, 52. dakikada Mortadha Ben Ouanes, 61. dakikada Josip Brekalo'nun golleriyle 2-1 öne geçti.