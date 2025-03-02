Giriş Tarihi: 02.03.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
19:09
Son dakika haberi: Okan Buruk'a flaş istifa çağrısı! Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada isyan etti...
Son dakika haberi: Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen (2) ve Davinson Sanchez ile goller bulurken, Ben Ouanes, Brekalo ve Hajradinovic'in gollerine engel olamadı. Cimbom, Fenerbahçe derbisiyle beraber üst üste ikinci kez puan kaybetti. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk'a büyük tepki geldi. Taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcıyı "okanburukistifa" etiketiyle eleştiri yağmuruna tuttu. İşte haberin detayları...