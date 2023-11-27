Giriş Tarihi: 27.11.2023 11:09
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
11:10
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları ortaya çıktı! İşte Arda Kardeşler ile Hüseyin Göçek arasındaki konuşma
Son dakika haberi: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının 53. dakikasında Güven Yalçın ile Samet Akaydin arasında yaşanan tartışmalı pozisyon futbol gündemine oturdu. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek'in arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar Telegol programında yayınlandı. İşte son dakika haberinin detayları...