SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları ortaya çıktı! İşte Arda Kardeşler ile Hüseyin Göçek arasındaki konuşma

SÜLEYMAN HURMA'DAN ÇOK SERT MESAJ

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, tartışılan pozisyonun ardından sosyal medya hesabından "Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum; Ahlakla ilgisi olmayanlara sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı" açıklamasını yaptı.