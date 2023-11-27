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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları ortaya çıktı! İşte Arda Kardeşler ile Hüseyin Göçek arasındaki konuşma
Giriş Tarihi: 27.11.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 11:10

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları ortaya çıktı! İşte Arda Kardeşler ile Hüseyin Göçek arasındaki konuşma

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının 53. dakikasında Güven Yalçın ile Samet Akaydin arasında yaşanan tartışmalı pozisyon futbol gündemine oturdu. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek'in arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar Telegol programında yayınlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları ortaya çıktı! İşte Arda Kardeşler ile Hüseyin Göçek arasındaki konuşma

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının 53. dakikasında Güven Yalçın ile Samet Akaydin arasında yaşanan tartışmalı pozisyon futbol gündemine oturdu. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek'in arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar Telegol programında yayınlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları ortaya çıktı! İşte Arda Kardeşler ile Hüseyin Göçek arasındaki konuşma

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük mücadelesi sonrası ortalık deyim yerindeyse yangın yerine döndü.

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SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları ortaya çıktı! İşte Arda Kardeşler ile Hüseyin Göçek arasındaki konuşma

53. dakikada Güven Yalçın'ın sağ kanattan içeriye çevirdiği topa Fenerbahçe'de Samet Akaydin, dirseğiyle müdahale etti. Karagümrük cephesi penaltı beklerken, hakem Arda Kardeşler ise oyunu devam ettirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları ortaya çıktı! İşte Arda Kardeşler ile Hüseyin Göçek arasındaki konuşma

SÜLEYMAN HURMA'DAN ÇOK SERT MESAJ
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, tartışılan pozisyonun ardından sosyal medya hesabından "Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum; Ahlakla ilgisi olmayanlara sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları ortaya çıktı! İşte Arda Kardeşler ile Hüseyin Göçek arasındaki konuşma

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçındaki bu tartışmalı pozisyon için flaş bir iddia gündeme atıldı.

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