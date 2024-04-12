Son dakika haberi: Duayen isimler Fenerbahçeli iki oyuncuyu topa tuttu! Gecenin en çok konuşulan isimleri oldu...

"OLYMPIAKOS, POZİSYONA GİRMEDEN 3 TANE ATTI

Yukarıda yazdığımız gibi pozisyona bile girmeden üç tane attı Olympiakos. Bu hesaplanamaz durum. Ama ilk 45 bittiğinde tabelada da, soyunma odasında da vardı "bu durum"… Yine de 60'ı beklemek hamle yapmak için, aslında maçtan önceki "Analiz"in verisi. Şöyle planladılar; "60'a kadar oyunu tutacağız. Çok koşacaklar, yorulacaklar. Sonrasında hamle yapıp skoru alacağız…"