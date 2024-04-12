Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Duayen isimler Fenerbahçeli iki oyuncuyu topa tuttu! Gecenin en çok konuşulan isimleri oldu...
Giriş Tarihi: 12.04.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 09:25

Son dakika haberi: Duayen isimler Fenerbahçeli iki oyuncuyu topa tuttu! Gecenin en çok konuşulan isimleri oldu...

Son dakika haberi: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu ve turu İstanbul'a bıraktı. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Murat Özbostan Olympiakos-Fenerbahçe maçı sonrası çok çarpıcı sözler söyledi. Duayen isimler, İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerini ve bazı oyuncuları topa tuttu. İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Duayen isimler Fenerbahçeli iki oyuncuyu topa tuttu! Gecenin en çok konuşulan isimleri oldu...

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, İstanbul'da oynanacak rövanştan 2 ya da daha farklı şekilde galip ayrılması durumunda yarı finale yükselecek.

Son dakika haberi: Duayen isimler Fenerbahçeli iki oyuncuyu topa tuttu! Gecenin en çok konuşulan isimleri oldu...

SABAH Spor'un duayen yazarları Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç, Murat Özbostan ve Bülent Timurlenk karşılaşma hakkında çok çarpıcı yorumlarda bulundu. Usta isimler sarı-laciverli takımın hatalarını ve İsmail Kartal'ın hamlelerini eleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Duayen isimler Fenerbahçeli iki oyuncuyu topa tuttu! Gecenin en çok konuşulan isimleri oldu...

GÜRCAN BİLGİÇ: "ÇAĞLAR-KRUNIC'İN GETİRDİĞİ HATALAR VAR"

Maç bittiğindeki rakamlara baktığımızda Olympiakos'un "Bir" bile olamayan gol beklentisi var. Ama 3 tane attılar. İsmail Kartal'ın maç öncesinde bahsettiği "Analiz" bu aslında. Rakibin gollerinde Çağlar-Krunic ortaklığının getirdiği hatalar var. Ne zaman ayaklarına top gelse bastılar aldılar, pozisyon da buldular, gol de. Bu da rakip hocanın analizi. "En iyilerin" kulübede otururken, bir hafta öncesinin "Parlayan" ikilisine (Krunic- Zajc) güvenmek aslında hata değil.

Son dakika haberi: Duayen isimler Fenerbahçeli iki oyuncuyu topa tuttu! Gecenin en çok konuşulan isimleri oldu...

"OLYMPIAKOS, POZİSYONA GİRMEDEN 3 TANE ATTI

Yukarıda yazdığımız gibi pozisyona bile girmeden üç tane attı Olympiakos. Bu hesaplanamaz durum. Ama ilk 45 bittiğinde tabelada da, soyunma odasında da vardı "bu durum"… Yine de 60'ı beklemek hamle yapmak için, aslında maçtan önceki "Analiz"in verisi. Şöyle planladılar; "60'a kadar oyunu tutacağız. Çok koşacaklar, yorulacaklar. Sonrasında hamle yapıp skoru alacağız…"

Son dakika haberi: Duayen isimler Fenerbahçeli iki oyuncuyu topa tuttu! Gecenin en çok konuşulan isimleri oldu...

Eeee; alamadın işte, niye bekliyorsun? Çok şey var söylenecek. Yine de takım olarak "Tel tel" döküldükleri bir ilk yarıdan sonra, hem karakterlerini, hem de kalitelerini ortaya koyup, 3-0'dan, 3-2'ye getirdiler maçı. Yarı final için iki gole ihtiyaçları olacağı bir Kadıköy gecesine bıraktılar maçı.

SON DAKİKA