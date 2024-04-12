Giriş Tarihi: 12.04.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
09:25
Son dakika haberi: Duayen isimler Fenerbahçeli iki oyuncuyu topa tuttu! Gecenin en çok konuşulan isimleri oldu...
Son dakika haberi: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu ve turu İstanbul'a bıraktı. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Murat Özbostan Olympiakos-Fenerbahçe maçı sonrası çok çarpıcı sözler söyledi. Duayen isimler, İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerini ve bazı oyuncuları topa tuttu. İşte son dakika haberinin detayları...