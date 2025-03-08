Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
11:58
Son dakika haberi: Önümüzdeki 20 yılın Ballon d'Or sahipleri açıklandı! Yapay zekadan ‘Yeni Messi’ detayı…
Son dakika haberi: Ünlü İspanyol gazetesi Marca, önümüzdeki 20 yılın Ballon d'Or'u kazanacak futbolcularını yapay zekaya sordu. Listede birbirinden ünlü yıldızlar yer alırken, Barcelona'nın genç ismi Lamine Yamal ön plana çıktı. Yapay zekanın 2044'te yaptığı 'Yeni Messi' tahmini ise dikkatleri çekti. İşte dev listenin tamamı…