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Haberler Galeri Son dakika haberi: Önümüzdeki 20 yılın Ballon d'Or sahipleri açıklandı! Yapay zekadan ‘Yeni Messi’ detayı…
Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 11:58

Son dakika haberi: Önümüzdeki 20 yılın Ballon d'Or sahipleri açıklandı! Yapay zekadan ‘Yeni Messi’ detayı…

Son dakika haberi: Ünlü İspanyol gazetesi Marca, önümüzdeki 20 yılın Ballon d'Or'u kazanacak futbolcularını yapay zekaya sordu. Listede birbirinden ünlü yıldızlar yer alırken, Barcelona'nın genç ismi Lamine Yamal ön plana çıktı. Yapay zekanın 2044'te yaptığı 'Yeni Messi' tahmini ise dikkatleri çekti. İşte dev listenin tamamı…

Son dakika haberi: Önümüzdeki 20 yılın Ballon d’Or sahipleri açıklandı! Yapay zekadan ‘Yeni Messi’ detayı…

Fransız dergisi France Football tarafından 1956'dan beri verilen ve bir önceki sezonda en iyi performansı gösteren oyuncuyu onurlandıran ödül olan Ballon d'Or'u (Altın Top), 2024'te Manchester City'den oynayan İspanyol yıldız Rodri kazandı.

Son dakika haberi: Önümüzdeki 20 yılın Ballon d’Or sahipleri açıklandı! Yapay zekadan ‘Yeni Messi’ detayı…

İspanyol basınının prestijli yayını Marca, önümüzdeki 20 yıl boyunca Ballon d'Or'u kazanacak futbolcuları açıkladı. İşte o dev liste...

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Son dakika haberi: Önümüzdeki 20 yılın Ballon d’Or sahipleri açıklandı! Yapay zekadan ‘Yeni Messi’ detayı…

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Son dakika haberi: Önümüzdeki 20 yılın Ballon d’Or sahipleri açıklandı! Yapay zekadan ‘Yeni Messi’ detayı…

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