Son dakika haberi: Osimhen’den büyük jest! Nijeryalı golcü bu hareketiyle alkış aldı...

Okan Buruk deneyimli stoper için "Cuesta'dan başlayayım, hem yabancı sayımız hem de Cuesta ufak bir darbe aldı. O yüzden kadroda yer almıyor. Yusuf'tan yana verdik kararımızı yabancı sınırından dolayı. Geçen hafta ikinci yarıdaki kadro onun dışında." ifadelerini kullandı.