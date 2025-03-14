Giriş Tarihi: 14.03.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
21:45
Son dakika haberi: Osimhen'den büyük jest! Nijeryalı golcü bu hareketiyle alkış aldı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Onvo Antalyaspor'u RAMS Park'ta ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray Osimhen (2) ve Morata'nın golleriyle 3-0 önde kapattı. Alvaro Morata'nın penaltıdan kaydettiği gol öncesi Victor Osimhen'den büyük bir jest geldi. Nijeryalı golcünün bu hareketi alkış aldı. İşte detaylar...