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Haberler Galeri Son dakika haberi: Osimhen'den büyük jest! Nijeryalı golcü bu hareketiyle alkış aldı...
Giriş Tarihi: 14.03.2025 21:42 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 21:45

Son dakika haberi: Osimhen'den büyük jest! Nijeryalı golcü bu hareketiyle alkış aldı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Onvo Antalyaspor'u RAMS Park'ta ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray Osimhen (2) ve Morata'nın golleriyle 3-0 önde kapattı. Alvaro Morata'nın penaltıdan kaydettiği gol öncesi Victor Osimhen'den büyük bir jest geldi. Nijeryalı golcünün bu hareketi alkış aldı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Osimhen’den büyük jest! Nijeryalı golcü bu hareketiyle alkış aldı...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Osimhen’den büyük jest! Nijeryalı golcü bu hareketiyle alkış aldı...

Sarı kırmızılı takım, karşılaşmanın ilk yarısını Victor Osimhen (2) ve Alvaro Morata'nın golleriyle 3-0 önde kapattı.

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Son dakika haberi: Osimhen’den büyük jest! Nijeryalı golcü bu hareketiyle alkış aldı...

OKAN BURUK'A PLAKET

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a geçtiğimiz hafta Corendon Alanyaspor maçında 100. maçına çıkması nedeniyle Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.

Son dakika haberi: Osimhen’den büyük jest! Nijeryalı golcü bu hareketiyle alkış aldı...

CUESTA KADRODA YOK

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta son dönemde eleştirilen Cuesta kadroda yer almadı.

Son dakika haberi: Osimhen’den büyük jest! Nijeryalı golcü bu hareketiyle alkış aldı...

Okan Buruk deneyimli stoper için "Cuesta'dan başlayayım, hem yabancı sayımız hem de Cuesta ufak bir darbe aldı. O yüzden kadroda yer almıyor. Yusuf'tan yana verdik kararımızı yabancı sınırından dolayı. Geçen hafta ikinci yarıdaki kadro onun dışında." ifadelerini kullandı.