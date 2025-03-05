Giriş Tarihi: 05.03.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
21:43
Son dakika haberi: Portekiz'de Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun oruç tutması gündem oldu! İşte Lage'nin duruma tepkisi...
Son dakika haberi: Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Barcelona ile oynayacağı maçlar dahil olmak üzere arka arkaya zorlu maçlara çıkacak. Buna karşın Portekiz basını köklü ekibin müslüman futbolcuları Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Zeki Amdouni ve Adrian Bajrami'nin oruç tutmasını gündeme getirdi. İşte detaylar...