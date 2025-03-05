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Haberler Galeri Son dakika haberi: Portekiz'de Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun oruç tutması gündem oldu! İşte Lage'nin duruma tepkisi...
Giriş Tarihi: 05.03.2025 21:42 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 21:43

Son dakika haberi: Portekiz'de Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun oruç tutması gündem oldu! İşte Lage'nin duruma tepkisi...

Son dakika haberi: Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Barcelona ile oynayacağı maçlar dahil olmak üzere arka arkaya zorlu maçlara çıkacak. Buna karşın Portekiz basını köklü ekibin müslüman futbolcuları Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Zeki Amdouni ve Adrian Bajrami'nin oruç tutmasını gündeme getirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Portekiz’de Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun oruç tutması gündem oldu! İşte Lage’nin duruma tepkisi...

Portekiz'in köklü kulübü Benfica, 1 sezonun ardından ligde yeniden şampiyon olmak istiyor.

Son dakika haberi: Portekiz’de Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun oruç tutması gündem oldu! İşte Lage’nin duruma tepkisi...

Kırmızı-beyazlı ekip, Portekiz Ligi'nde Sportin'in arkasında 2. sırada yer alıyor.

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Son dakika haberi: Portekiz’de Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun oruç tutması gündem oldu! İşte Lage’nin duruma tepkisi...

Başkent temsilcisi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile oynayacakları maçlar dahil olmak üzere zor bir fikstüre girecek.

Son dakika haberi: Portekiz’de Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun oruç tutması gündem oldu! İşte Lage’nin duruma tepkisi...

ZORLU FİKSTÜRE GİRİYOR

Buna göre Bruno Lage yönetimindeki Benfica'da çalışmalar tam gaz sürüyor.

Son dakika haberi: Portekiz’de Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun oruç tutması gündem oldu! İşte Lage’nin duruma tepkisi...

Öte yandan Portekiz basınında milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu için sürpriz haber gündeme geldi.