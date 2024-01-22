Son dakika haberi: Real Madrid-Almeria maçında Arda Güler’den Ancelotti’ye şok tepki! Yeleğini fırlatarak...

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Real Madrid, lig sonuncusu Almeria karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı. Maça damga vuran anlardan bir tanesi de Arda Güler'in tepkisi oldu. İşte o anlar...