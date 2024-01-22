Giriş Tarihi: 22.01.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
13:49
Son dakika haberi: Real Madrid-Almeria maçında Arda Güler'den Ancelotti'ye şok tepki! Yeleğini fırlatarak...
Son dakika haberi: La Liga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Real Madrid evinde Almeria karşı karşıya geldi. 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanan Real Madrid, Carvajal'in 90+9'daki golüyle 3 puana uzandı. Maça damga vuran anlardan birisi de Arda Güler'in kenarda Carlo Ancelotti'ye gösterdiği tepki oldu. İşte Real Madrid - Almeria maçında yaşananlar...