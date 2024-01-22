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Haberler Galeri Son dakika haberi: Real Madrid-Almeria maçında Arda Güler'den Ancelotti'ye şok tepki! Yeleğini fırlatarak...
Giriş Tarihi: 22.01.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 13:49

Son dakika haberi: Real Madrid-Almeria maçında Arda Güler'den Ancelotti'ye şok tepki! Yeleğini fırlatarak...

Son dakika haberi: La Liga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Real Madrid evinde Almeria karşı karşıya geldi. 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanan Real Madrid, Carvajal'in 90+9'daki golüyle 3 puana uzandı. Maça damga vuran anlardan birisi de Arda Güler'in kenarda Carlo Ancelotti'ye gösterdiği tepki oldu. İşte Real Madrid - Almeria maçında yaşananlar...

Son dakika haberi: Real Madrid-Almeria maçında Arda Güler’den Ancelotti’ye şok tepki! Yeleğini fırlatarak...

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Real Madrid, lig sonuncusu Almeria karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı. Maça damga vuran anlardan bir tanesi de Arda Güler'in tepkisi oldu. İşte o anlar...

Son dakika haberi: Real Madrid-Almeria maçında Arda Güler’den Ancelotti’ye şok tepki! Yeleğini fırlatarak...

GOL PERDESİNİ ALMERIA AÇTI

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 1. dakikasında, Real Madrid defansının hatasını iyi değerlendiren ve ilk kez topla buluşan Almeria, Largie Ramazani'nin topu ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti.

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Son dakika haberi: Real Madrid-Almeria maçında Arda Güler’den Ancelotti’ye şok tepki! Yeleğini fırlatarak...

Yorgun ve isteksiz bir futbol ortaya koyan Real Madridli futbolcular Almeria kalesi önünde etkili ataklar gerçekleştiremedi.

Son dakika haberi: Real Madrid-Almeria maçında Arda Güler’den Ancelotti’ye şok tepki! Yeleğini fırlatarak...

REAL MADRID 2-0 GERİYE DÜŞTÜ

Almeria'da Edgar Estrada'nın 43. dakikada gelen güzel golüyle şok yaşayan Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

Son dakika haberi: Real Madrid-Almeria maçında Arda Güler’den Ancelotti’ye şok tepki! Yeleğini fırlatarak...

ANCELOTTI'DEN 3 HAMLE BİRDEN

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ikinci yarıya üç değişiklik yaparak, Nacho, Mendy ve Rodrygo'nun yerlerine Tchouameni, Fran Garcia ve Joselu'yu aldı.

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