Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Real Madrid taraftarları Arda Güler için çılgına döndü! Ancelotti hedef oldu: "Adaletsiz ve zalim"
Giriş Tarihi: 03.01.2024 23:35 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 23:37

Son dakika haberi: Real Madrid taraftarları Arda Güler için çılgına döndü! Ancelotti hedef oldu: "Adaletsiz ve zalim"

Son dakika haberi: Real Madrid, LaLiga'nın 19. haftasında evinde Mallorca'yı 1-0 mağlup etti. 90 dakika boyunca yedek kulübesinde forma bekleyen Arda Güler'e teknik direktörü Carlo Ancelotti şans vermedi. Mücadelenin ardından Real Madrid taraftarları Ancelotti'yi topa tuttu. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Real Madrid taraftarları Arda Güler için çılgına döndü! Ancelotti hedef oldu: Adaletsiz ve zalim

Son dakika haberi: Real Madrid, LaLiga'nın 19. haftasında evinde Mallorca'yı 1-0 mağlup etti. 90 dakika boyunca yedek kulübesinde forma bekleyen Arda Güler'e teknik direktörü Carlo Ancelotti şans vermedi. Mücadelenin ardından Real Madrid taraftarları Ancelotti'yi topa tuttu. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Real Madrid taraftarları Arda Güler için çılgına döndü! Ancelotti hedef oldu: Adaletsiz ve zalim

İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Carlo Ancelotti'nin takımı Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Real Madrid taraftarları Arda Güler için çılgına döndü! Ancelotti hedef oldu: Adaletsiz ve zalim

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golünü 78. dakikada Antonio Rüdiger kafa vuruşu ile kaydetti.

Son dakika haberi: Real Madrid taraftarları Arda Güler için çılgına döndü! Ancelotti hedef oldu: Adaletsiz ve zalim

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 48'e yükseltirken Mallorca 18 puanda kaldı.

Son dakika haberi: Real Madrid taraftarları Arda Güler için çılgına döndü! Ancelotti hedef oldu: Adaletsiz ve zalim

Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid evinde Almeria'yı konuk ederken, Mallorca sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.

SON DAKİKA