Giriş Tarihi: 03.01.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
23:37
Son dakika haberi: Real Madrid taraftarları Arda Güler için çılgına döndü! Ancelotti hedef oldu: "Adaletsiz ve zalim"
Son dakika haberi: Real Madrid, LaLiga'nın 19. haftasında evinde Mallorca'yı 1-0 mağlup etti. 90 dakika boyunca yedek kulübesinde forma bekleyen Arda Güler'e teknik direktörü Carlo Ancelotti şans vermedi. Mücadelenin ardından Real Madrid taraftarları Ancelotti'yi topa tuttu. İşte son dakika Arda Güler haberinin tüm detayları...