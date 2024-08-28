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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ronaldo'dan bir rekor daha! David Beckham'ı geride bıraktı... | Talisca ile şov yaptı
Giriş Tarihi: 28.08.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:11

Son dakika haberi: Ronaldo'dan bir rekor daha! David Beckham'ı geride bıraktı... | Talisca ile şov yaptı

Son dakika haberi: Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lige şampiyonluk parolasıyla giren Al Nassr, deplasmanda Al Feiha'ya konuk oldu. Maçta etkili taraf Ronaldo'lu Al Nassr rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti ve puanını 4'e çıkardı. Maça damga vuran Cristiano Ronaldo yeni bir rekora daha imza atarak David Beckham'ı geride bıraktı. Al Feiha - Al Nassr maç özeti...


Son dakika haberi: Ronaldo’dan bir rekor daha! David Beckham’ı geride bıraktı... | Talisca ile şov yaptı

Suudi Arabistan Pro Ligi 2. haftasında yıldızlar topluluğu Al Nassr deplasmanda Al Feiha'ya konuk oldu.

Son dakika haberi: Ronaldo’dan bir rekor daha! David Beckham’ı geride bıraktı... | Talisca ile şov yaptı

Bu sezon lige şampiyonluk parolasıyla giren Al Nassr, Al Feiha'ya konuk oldu. Cristiano Ronaldo'nun ekibi Al Nassr mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Son dakika haberi: Ronaldo’dan bir rekor daha! David Beckham’ı geride bıraktı... | Talisca ile şov yaptı
RONALDO ATMAYA DEVAM EDİYOR

Mücadelede Cristiano. Ronaldo 45+10. dakikada frikikten attığı şık golle takımını 2-0 öne geçirdi. Portekizli yıldız ayrıca Talisca'nın golünde de asist yapan isimdi. Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, biri frikik olmak üzere maçı 2 golle tamamladı.

Son dakika haberi: Ronaldo’dan bir rekor daha! David Beckham’ı geride bıraktı... | Talisca ile şov yaptı

Sezona fırtına gibi Ronaldo, 2 lig ve 2 kupa maçı olmak üzere 4 maçta 4 gol ve 2 asist katkısı yaptı.

Son dakika haberi: Ronaldo’dan bir rekor daha! David Beckham’ı geride bıraktı... | Talisca ile şov yaptı

BECKHAM'IN REKORUNU KIRDI

Ronaldo, serbest vuruşlardan kaydettiği 64. golünü kaydetti ve bu golle, duran top efsanesi ve Premier Lig lideri olan David Beckham'ı geride bırakarak frikikten en çok gol atan oyuncu oldu.

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