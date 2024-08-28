Giriş Tarihi: 28.08.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
12:11
Son dakika haberi: Ronaldo'dan bir rekor daha! David Beckham'ı geride bıraktı... | Talisca ile şov yaptı
Son dakika haberi: Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lige şampiyonluk parolasıyla giren Al Nassr, deplasmanda Al Feiha'ya konuk oldu. Maçta etkili taraf Ronaldo'lu Al Nassr rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti ve puanını 4'e çıkardı. Maça damga vuran Cristiano Ronaldo yeni bir rekora daha imza atarak David Beckham'ı geride bıraktı. Al Feiha - Al Nassr maç özeti...