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Haberler Galeri Son dakika haberi: Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Thomas Tuchel'in yerine şaşırtan isim...
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 14:14

Son dakika haberi: Sacha Boey'in yeni teknik direktörü belli oldu! Thomas Tuchel'in yerine şaşırtan isim...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, ara transfer döneminde rekor bir bedelle Bayern Münih'e transfer olmuştu. Geldiği günden itibaren forma şansı bulmaya başlayan Fransız oyuncunun takımı son olarak Bayer Leverkusen'e yenilerek liderlikten bir hayli uzaklaşmıştı. Thomas Tuchel ile bağları kopma noktasına gelen Alman devinin yeni teknik direktörü duyanları şaşkına çeviren o isim olacak. İşte son dakika Sacha Boey-Bayern Münih haberinin tüm detayları...

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Son dakika haberi: Sacha Boey’in yeni teknik direktörü belli oldu! Thomas Tuchel’in yerine şaşırtan isim...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, ara transfer döneminde rekor bir bedelle Bayern Münih'e transfer olmuştu. Geldiği günden itibaren forma şansı bulmaya başlayan Fransız oyuncunun takımı son olarak Bayer Leverkusen'e yenilerek liderlikten bir hayli uzaklaşmıştı. Thomas Tuchel ile bağları kopma noktasına gelen Alman devinin yeni teknik direktörü duyanları şaşkına çeviren o isim olacak. İşte son dakika Sacha Boey-Bayern Münih haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Sacha Boey’in yeni teknik direktörü belli oldu! Thomas Tuchel’in yerine şaşırtan isim...

2021/22 yaz transfer döneminde Rennes'den Galatasaray'a transfer olan Sacha Boey için 1.15 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

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Son dakika haberi: Sacha Boey’in yeni teknik direktörü belli oldu! Thomas Tuchel’in yerine şaşırtan isim...

Takıma geldiğinde forma şansı bulamayan oyuncunun 2022/23 yaz hazırlık kampının ardından kadroya alınıp alınmayacağı büyük bir soru işaretiydi.

Son dakika haberi: Sacha Boey’in yeni teknik direktörü belli oldu! Thomas Tuchel’in yerine şaşırtan isim...

Okan Buruk'un kararı ile takıma katılan Fransız oyuncu o dönem Leo Dubois'in sakatlanmasıyla beraber kadroya monte edilmeye başlanmıştı.

Son dakika haberi: Sacha Boey’in yeni teknik direktörü belli oldu! Thomas Tuchel’in yerine şaşırtan isim...

Büyük bir performans yükselişi gösteren başarılı sağ bek, takımının yaşadığı 2022/23 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda büyük bir paya sahipti.

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