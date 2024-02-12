Son dakika haberi: Sacha Boey’in yeni teknik direktörü belli oldu! Thomas Tuchel’in yerine şaşırtan isim...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, ara transfer döneminde rekor bir bedelle Bayern Münih'e transfer olmuştu. Geldiği günden itibaren forma şansı bulmaya başlayan Fransız oyuncunun takımı son olarak Bayer Leverkusen'e yenilerek liderlikten bir hayli uzaklaşmıştı. Thomas Tuchel ile bağları kopma noktasına gelen Alman devinin yeni teknik direktörü duyanları şaşkına çeviren o isim olacak. İşte son dakika Sacha Boey-Bayern Münih haberinin tüm detayları...