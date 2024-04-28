Giriş Tarihi: 28.04.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
15:04
Son dakika haberi: Samet Akaydin Fatih Terim'i de yaktı! Ayrılığı böyle duyurdular...
Son dakika haberi: Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'u çalıştıran teknik direktör Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Son olarak AEK'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Yunan ekibinde Samet Akaydin yaptığı hatayla tepki toplamıştı. Şampiyonluk yarışında büyük yara alan Panathinaikos'ta faturanın kesildiği isim belli olurken, ayrılık da böyle duyuruldu. İşte tüm detaylar...