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Haberler Galeri Son dakika haberi: Samet Akaydin Fatih Terim'i de yaktı! Ayrılığı böyle duyurdular...
Giriş Tarihi: 28.04.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 15:04

Son dakika haberi: Samet Akaydin Fatih Terim'i de yaktı! Ayrılığı böyle duyurdular...

Son dakika haberi: Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'u çalıştıran teknik direktör Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Son olarak AEK'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Yunan ekibinde Samet Akaydin yaptığı hatayla tepki toplamıştı. Şampiyonluk yarışında büyük yara alan Panathinaikos'ta faturanın kesildiği isim belli olurken, ayrılık da böyle duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Samet Akaydin Fatih Terim’i de yaktı! Ayrılığı böyle duyurdular...

Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'u çalıştıran teknik direktör Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Samet Akaydin Fatih Terim’i de yaktı! Ayrılığı böyle duyurdular...

Son olarak AEK'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Yunan ekibinde Samet Akaydin yaptığı hatayla tepki toplamıştı.

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Son dakika haberi: Samet Akaydin Fatih Terim’i de yaktı! Ayrılığı böyle duyurdular...

Şampiyonluk yarışında büyük yara alan Panathinaikos'ta faturanın kesildiği isim belli olurken, ayrılık da böyle duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Samet Akaydin Fatih Terim’i de yaktı! Ayrılığı böyle duyurdular...

Sürpriz bir karar alarak Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Yunanistan'da aradığını bulamadı.

Son dakika haberi: Samet Akaydin Fatih Terim’i de yaktı! Ayrılığı böyle duyurdular...

Yeşil-beyazlı ekipte muhteşem bir başlangıç yapan Fatih Terim için işler terse döndü.

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