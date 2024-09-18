Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece! Harry Kane ve Bayern Münih çıldırdı | Arda Güler ilki yaşadı...

Giriş Tarihi: 18.09.2024 00:48
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
01:22
Son dakika haberleri: Bu sezon ilk kez yeni formatla düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir gece yaşandı. 6 maçın oynandığı gecede adeta gol yağmuru oldu. Gecenin en gollü maçında Bayern Münih rakibi Dinamo Zagreb'i inanılması zor bir skorla mağlup etti. Tarihe geçen maçta Harry Kane ise rekor kırdı. Diğer yandan ise milli oyuncularımız Kenan Yıldız ve Arda Güler de aynı şekilde tarihe geçen isimler oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların özetleri...