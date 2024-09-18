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Haberler Galeri Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Harry Kane ve Bayern Münih çıldırdı | Arda Güler ilki yaşadı...
Giriş Tarihi: 18.09.2024 00:48 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 01:22

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Harry Kane ve Bayern Münih çıldırdı | Arda Güler ilki yaşadı...

Son dakika haberleri: Bu sezon ilk kez yeni formatla düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir gece yaşandı. 6 maçın oynandığı gecede adeta gol yağmuru oldu. Gecenin en gollü maçında Bayern Münih rakibi Dinamo Zagreb'i inanılması zor bir skorla mağlup etti. Tarihe geçen maçta Harry Kane ise rekor kırdı. Diğer yandan ise milli oyuncularımız Kenan Yıldız ve Arda Güler de aynı şekilde tarihe geçen isimler oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların özetleri...

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece! Harry Kane ve Bayern Münih çıldırdı | Arda Güler ilki yaşadı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın uygulandığı 2024-25 sezonu bu gece oynanan 6 karşılaşma ile başladı.

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece! Harry Kane ve Bayern Münih çıldırdı | Arda Güler ilki yaşadı...

KENAN YILDIZ İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

Juventus'un sezon başında 10 numarayı emanet ettiği 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk Şampiyonlar Ligi maçına PSV karşısında çıktı.

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Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece! Harry Kane ve Bayern Münih çıldırdı | Arda Güler ilki yaşadı...

İtalyan ekibinin 3-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü atan Kenan Yıldız, ilk Şampiyonlar Ligi maçında golle tanışmış oldu.

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece! Harry Kane ve Bayern Münih çıldırdı | Arda Güler ilki yaşadı...

Genç futbolcu, 19 yıl 135 günle Juventus tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu olmayı da başardı. Önceki rekor, 13 Eylül 1995'te Borussia Dortmund'a karşı (20 yıl 308 gün) gol atan Alessandro Del Piero'ya aitti.

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece! Harry Kane ve Bayern Münih çıldırdı | Arda Güler ilki yaşadı...

LİVERPOOL, MİLAN ENGELİNİ 3 GOLLE GEÇTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Milan ile Liverpool karşı karşıya geldi.

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