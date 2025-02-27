Giriş Tarihi: 27.02.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
20:35
Son dakika haberi: Serdar Dursun İran'da şoku yaşadı! Arkadaşından şaşkına çeviren hareket. İsmail Kartal derbiyi kazandı...
Son dakika haberi: İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, İran Ligi 21. haftasında sahasında Esteghlal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kartal'ın öğrencileri kazanırken, maça, Serdar Dursun damgasını vurdu. 45'te kazanılan penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun, kaleciyi geçemedi. Penaltıyı tekrar kullanmak isteyen Dursun arkadaşı tarafından şok yaşadı. İşte haberin detayları...