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Haberler Galeri Son dakika haberi: Serdar Dursun İran'da şoku yaşadı! Arkadaşından şaşkına çeviren hareket. İsmail Kartal derbiyi kazandı...
Giriş Tarihi: 27.02.2025 20:09 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 20:35

Son dakika haberi: Serdar Dursun İran'da şoku yaşadı! Arkadaşından şaşkına çeviren hareket. İsmail Kartal derbiyi kazandı...

Son dakika haberi: İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, İran Ligi 21. haftasında sahasında Esteghlal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kartal'ın öğrencileri kazanırken, maça, Serdar Dursun damgasını vurdu. 45'te kazanılan penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun, kaleciyi geçemedi. Penaltıyı tekrar kullanmak isteyen Dursun arkadaşı tarafından şok yaşadı. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Serdar Dursun İran’da şoku yaşadı! Arkadaşından şaşkına çeviren hareket. İsmail Kartal derbiyi kazandı...

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, İran Pers Körfez Pro Ligi'ndeki derbi maçta Esteghlal'i 2-1 mağlup etti.

Son dakika haberi: Serdar Dursun İran’da şoku yaşadı! Arkadaşından şaşkına çeviren hareket. İsmail Kartal derbiyi kazandı...

Persepolis'i üç puana taşıyan golleri 45'te Hossein Kanaani (pen.) ve 71'de Ali Alipour kaydetti.

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Son dakika haberi: Serdar Dursun İran’da şoku yaşadı! Arkadaşından şaşkına çeviren hareket. İsmail Kartal derbiyi kazandı...

Esteghlal'in tek golü ise 55'te Ali Kooshki'den geldi.

Son dakika haberi: Serdar Dursun İran’da şoku yaşadı! Arkadaşından şaşkına çeviren hareket. İsmail Kartal derbiyi kazandı...

EVİNDE ÜST ÜSTE 4.GALİBİYET

Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran ve evinde üste üste 4. galibiyetini alan İsmail Kartal'ın ekibi puanını 41'e yükseltti.

Son dakika haberi: Serdar Dursun İran’da şoku yaşadı! Arkadaşından şaşkına çeviren hareket. İsmail Kartal derbiyi kazandı...

3. sıradaki Persepolis'in liderle arasında 4 puan fark bulunuyor.

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