Giriş Tarihi: 29.12.2025 19:27

Sergen Yalçın biletini kesti! Beşiktaş’tan ayrılıyor

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcunun geleceği merak konusuydu. Siyah-beyazlılarda ayrılık kararı alındığı kaydedildi.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda kadro planlaması konusunda takımda düşünülmeyen oyuncular için de harekete geçildi.

Beşiktaş'ta sezon başında takıma dahil edilen oyuncu ile yolların ayrılabileceği belirtildi. Öte yandan transfere Sergen Yalçın'ın onay verdiği vurgulandı.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş forması giyen Taylan Bulut'un ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği aktarıldı.

KASIMPAŞA PEŞİNE DÜŞTÜ

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Taylan Bulut ile ilgilendiği vurgulandı.

Kasımpaşa'nın Taylan Bulut'u kiralamak için Beşiktaş ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

SERGEN YALÇIN ONAYLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Taylan Bulut'un kiralanması konusunda onay verdiği kaydedildi.

Öte yandan siyah-beyazlıların Jonas Svensson ile de yollarını ayırmayı planladığı vurgulandı.

8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Taylan Bulut, sezon başında imza attığı Beşiktaş'ta şu ana kadar 8 maça çıktı. 19 yaşındaki sağ bek, bu müsabakalarda 299 dakika sahada kaldı.

Taylan Bulut'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. 19 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

6 MİLYON EUROYA GELDİ

Bayer Leverkusen altyapısında yetişen Taylan Bulut daha sonra Schalke'de oynadı. Beşiktaş, sezon başında Taylan Bulut için 6 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Almanya U20 Milli Takımı'nda forma giyen Taylan Bulut, şu ana kadar 4 maçta şans buldu. Taylan Bulut, bu süreçte 1 gol sevinci yaşadı.