Son dakika haberi: Serhat Akın ayağından vuruldu! Silahlı saldırı sonrası olay yerinden fotoğraf paylaştı...

SERHAT AKIN'IN DERBİ SONRASI SÖYLEDİĞİ SÖZLER SOSYAL MEDYADA ÇOK PAYLAŞILDI

Serhat Akın, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası program söylediği sözler çokça paylaşılmıştı. Akın, "Bugün 3 gol yenilmiş ve taraftarın istifa diye bağırmamalarını kınıyorum. Fenerbahçeliliği bitirdiler. Tek ricam, Aziz Başkan, Ülker veya kim varsa Fenerbahçelilerin toplanıp acilen bu adamı indirmeleri lazım. Burayı babasının çiftliği gibi oynuyor."