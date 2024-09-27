Giriş Tarihi: 27.09.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
02:08
Son dakika haberi: Serhat Akın ayağından vuruldu! Silahlı saldırı sonrası olay yerinden fotoğraf paylaştı...
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın, yorumculuk yaptığı programın çıkışında maskeli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Serhat Akın, hastaneye kaldırıldı. Beykoz/Kavacık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası soruşturma başlatıldı. İşte Serhat Akın'ın saldırı sonrası paylaştığı o fotoğraf...