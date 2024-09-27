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Haberler Galeri Son dakika haberi: Serhat Akın ayağından vuruldu! Silahlı saldırı sonrası olay yerinden fotoğraf paylaştı...
Giriş Tarihi: 27.09.2024 01:10 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 02:08

Son dakika haberi: Serhat Akın ayağından vuruldu! Silahlı saldırı sonrası olay yerinden fotoğraf paylaştı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın, yorumculuk yaptığı programın çıkışında maskeli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Serhat Akın, hastaneye kaldırıldı. Beykoz/Kavacık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası soruşturma başlatıldı. İşte Serhat Akın'ın saldırı sonrası paylaştığı o fotoğraf...

Yunus Emre KAVAK
Son dakika haberi: Serhat Akın ayağından vuruldu! Silahlı saldırı sonrası olay yerinden fotoğraf paylaştı...

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın; alınan bilgiye göre Akın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Son dakika haberi: Serhat Akın ayağından vuruldu! Silahlı saldırı sonrası olay yerinden fotoğraf paylaştı...

2 MASKELİ KİŞİ 3 EL ATEŞ ETTİ

Motosiklete binen 2 maskeli kişi, yayın sonrası Serhat Akın'a 3 el ateş edip bacağından vurduğu aktarıldı.

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Son dakika haberi: Serhat Akın ayağından vuruldu! Silahlı saldırı sonrası olay yerinden fotoğraf paylaştı...

Saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Serhat Akın ayağından vuruldu! Silahlı saldırı sonrası olay yerinden fotoğraf paylaştı...

"AYAĞIMA SIKTILAR"

Serhat Akın yaptığı paylaşımda; "Ayağıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" yazdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi: Serhat Akın ayağından vuruldu! Silahlı saldırı sonrası olay yerinden fotoğraf paylaştı...

SERHAT AKIN'IN DERBİ SONRASI SÖYLEDİĞİ SÖZLER SOSYAL MEDYADA ÇOK PAYLAŞILDI

Serhat Akın, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası program söylediği sözler çokça paylaşılmıştı. Akın, "Bugün 3 gol yenilmiş ve taraftarın istifa diye bağırmamalarını kınıyorum. Fenerbahçeliliği bitirdiler. Tek ricam, Aziz Başkan, Ülker veya kim varsa Fenerbahçelilerin toplanıp acilen bu adamı indirmeleri lazım. Burayı babasının çiftliği gibi oynuyor."

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