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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! Ancelotti'nin ne dediği ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:50

SON DAKİKA HABERİ: Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! Ancelotti'nin ne dediği ortaya çıktı

Son dakika haberi: UEFA Süper Kupa'yı Atalanta'yı 2-0 yenerek müzesine götüren Real Madrid'de gündem yine Arda Güler oldu. Los Galacticos'un yıldız isimleri maç sonrası milli futbolcumuza övgüler yağdırdı. Bu arada Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le yan yana oturduğu kupa töreninde çekilen fotoğrafta İtalyan teknik adamın genç yıldıza ne söylediği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! Ancelotti’nin ne dediği ortaya çıktı

Son dakika haberi: Real Madrid'in Atalanta'yı 2-0 yenerek UEFA Süper Kupa'yı kazandığı maç sonrası Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le olan fotoğrafı gündeme oturdu. İspanyol basını, Ancelotti'nin milli futbolcumuza ne söylediğini yazdı.

SON DAKİKA HABERİ: Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! Ancelotti’nin ne dediği ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, Süper Kupa karşılaşmasında UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Atalanta ile karşı karşıya geldi.

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SON DAKİKA HABERİ: Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! Ancelotti’nin ne dediği ortaya çıktı

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanılan karşılaşmayı Real Madrid 2-0 kazandı.

SON DAKİKA HABERİ: Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! Ancelotti’nin ne dediği ortaya çıktı

Milli futbolcumuz Arda Güler 88. dakikada Vinicius Júnior'un yerine oyuna girdi.

SON DAKİKA HABERİ: Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! Ancelotti’nin ne dediği ortaya çıktı

Arda Güler, bu süper kupa galibiyetiyle birlikte Real Madrid'de 1 La Liga, 1 İspanya Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi Kupası, 1 de UEFA Süper Kupa olmak üzere 4. kupasını kazandı.

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