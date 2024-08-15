Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
11:50
SON DAKİKA HABERİ: Süper Kupa sonrası Arda Güler yine gündeme oturdu! Ancelotti'nin ne dediği ortaya çıktı
Son dakika haberi: UEFA Süper Kupa'yı Atalanta'yı 2-0 yenerek müzesine götüren Real Madrid'de gündem yine Arda Güler oldu. Los Galacticos'un yıldız isimleri maç sonrası milli futbolcumuza övgüler yağdırdı. Bu arada Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le yan yana oturduğu kupa töreninde çekilen fotoğrafta İtalyan teknik adamın genç yıldıza ne söylediği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...