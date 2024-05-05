Giriş Tarihi: 05.05.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
21:47
Son dakika haberi: Süper Lig gol krallığında makas gittikçe açılıyor! Galatasaray galibiyeti sonrası hesaplar karıştı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bitime haftalar kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı bir hayli kızışmış durumda. Sarı-kırmızılı takımın en büyük gol umudu Mauro Icardi, bugün Sivasspor karşısında galibiyeti getiren en önemli isimlerden birisi oldu. Karşılaşmanın ardından Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı. İşte tüm detaylar...