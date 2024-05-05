Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig gol krallığında makas gittikçe açılıyor! Galatasaray galibiyeti sonrası hesaplar karıştı...
Giriş Tarihi: 05.05.2024 21:45 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 21:47

Son dakika haberi: Süper Lig gol krallığında makas gittikçe açılıyor! Galatasaray galibiyeti sonrası hesaplar karıştı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bitime haftalar kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı bir hayli kızışmış durumda. Sarı-kırmızılı takımın en büyük gol umudu Mauro Icardi, bugün Sivasspor karşısında galibiyeti getiren en önemli isimlerden birisi oldu. Karşılaşmanın ardından Süper Lig gol krallığı yarışı alev aldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Süper Lig gol krallığında makas gittikçe açılıyor! Galatasaray galibiyeti sonrası hesaplar karıştı...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası oynanmaya devam ederken gol krallığı yarışı alev aldı.

İşte Süper Lig gol krallığı...

Son dakika haberi: Süper Lig gol krallığında makas gittikçe açılıyor! Galatasaray galibiyeti sonrası hesaplar karıştı...

23. Dal Varesanovic - 9 gol (Rizespor)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Süper Lig gol krallığında makas gittikçe açılıyor! Galatasaray galibiyeti sonrası hesaplar karıştı...

22. Cengiz Ünder - 9 gol (Fenerbahçe)

Son dakika haberi: Süper Lig gol krallığında makas gittikçe açılıyor! Galatasaray galibiyeti sonrası hesaplar karıştı...

21. Wilfried Zaha - 9 gol (Galatasaray)

Son dakika haberi: Süper Lig gol krallığında makas gittikçe açılıyor! Galatasaray galibiyeti sonrası hesaplar karıştı...

20. Efkan Bekiroğlu - 9 gol (MKE Ankaragücü)

SON DAKİKA