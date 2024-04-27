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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig gol krallığında tarihi sezon! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası...
Giriş Tarihi: 27.04.2024 21:45 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 21:48

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig gol krallığında tarihi sezon! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda şampiyonluk yarışında büyük bir heyecan yaşanıyor. 34. hafta maçındaki dev derbide Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir 3 puan aldı. Haftanın maçları devam ederken Süper Lig gol krallığında Mauro Icardi ile Edin Dzeko'nun çekişmesi tarihi bir yarışa dönüşüyor. İşte Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonu gol krallığı yarışı listesi...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig gol krallığında tarihi sezon! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası...

Nefesleri kesen 2023/24 sezonu 34. hafta maçları ile devam ederken gol krallığında kıyasıya bir rekabet gerçekleşiyor. İşte Süper Lig gol krallığı...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig gol krallığında tarihi sezon! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası...

10. Sebastian Szymanski (9 gol)

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SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig gol krallığında tarihi sezon! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası...

10. Oğuz Aydın - Alanyaspor (9 gol)

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig gol krallığında tarihi sezon! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası...

10. Efkan Bekiroğlu - MKE Ankaragücü (9 gol)

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig gol krallığında tarihi sezon! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası...

10. Paul Onuachu - Trabzonspor (9 gol)

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