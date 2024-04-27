Giriş Tarihi: 27.04.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
21:48
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig gol krallığında tarihi sezon! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası...
SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda şampiyonluk yarışında büyük bir heyecan yaşanıyor. 34. hafta maçındaki dev derbide Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir 3 puan aldı. Haftanın maçları devam ederken Süper Lig gol krallığında Mauro Icardi ile Edin Dzeko'nun çekişmesi tarihi bir yarışa dönüşüyor. İşte Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonu gol krallığı yarışı listesi...