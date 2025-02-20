Giriş Tarihi: 20.02.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
13:43
Son dakika haberi: Temsilcilerimiz tur için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off etabının rövanş maçları oynanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray Son 16 turu için sahne alacak. İlk maçta evinde Anderlecht'i 3-0 ile geçen Fenerbahçe avantajını koruyarak Belçika'dan turla ayrılmak istiyor. Deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 kaybeden Galatasaray ise evinde rakibini farklı mağlup etmeye çalışacak. İşte temsilcilerimizin karşılaşma öncesi muhtemel ilk 11'leri...