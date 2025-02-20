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Haberler Galeri Son dakika haberi: Temsilcilerimiz tur için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 20.02.2025 13:07 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:43

Son dakika haberi: Temsilcilerimiz tur için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off etabının rövanş maçları oynanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray Son 16 turu için sahne alacak. İlk maçta evinde Anderlecht'i 3-0 ile geçen Fenerbahçe avantajını koruyarak Belçika'dan turla ayrılmak istiyor. Deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 kaybeden Galatasaray ise evinde rakibini farklı mağlup etmeye çalışacak. İşte temsilcilerimizin karşılaşma öncesi muhtemel ilk 11'leri...

Son dakika haberi: Temsilcilerimiz tur için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11’ler

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe tur için sahne alacak.

Son dakika haberi: Temsilcilerimiz tur için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11’ler

ASLAN MUCİZE PEŞİNDE

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak.

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Son dakika haberi: Temsilcilerimiz tur için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11’ler

RAMS Park'ta yapılacak mücadele, 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak

Son dakika haberi: Temsilcilerimiz tur için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11’ler

İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, adını son 16 turuna yazdırması için karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Son dakika haberi: Temsilcilerimiz tur için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11’ler

EN AZ 3 FARKLA KAZANMASI GEREKİYOR

Cimbom'un üç farklı zaferi müsabakanın uzamasını sağlayacak.

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