Giriş Tarihi: 13.02.2025 07:14
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
07:14
Son dakika haberi: TFF'den flaş karar! ''Sahadan çekilen takım yanacak...''
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor maçı konuk ekibin sahadan çekilmesi sonrası yarıda kalmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu mücadelenin VAR kayıtlarını açıklarken, geçtiğimiz sezon da yaşanan bu durum için toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası çıkan kararları SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan kaleme aldı. İşte flaş kararın detayları...