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Haberler Galeri Son dakika haberi: TFF'den flaş karar! ''Sahadan çekilen takım yanacak...''
Giriş Tarihi: 13.02.2025 07:14 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 07:14

Son dakika haberi: TFF'den flaş karar! ''Sahadan çekilen takım yanacak...''

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor maçı konuk ekibin sahadan çekilmesi sonrası yarıda kalmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu mücadelenin VAR kayıtlarını açıklarken, geçtiğimiz sezon da yaşanan bu durum için toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası çıkan kararları SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan kaleme aldı. İşte flaş kararın detayları...

Son dakika haberi: TFF’den flaş karar! ’’Sahadan çekilen takım yanacak...’’

Trendyol Süper Lig'in 23.haftasında flaş bir karşılaşma oynanmıştı.

Son dakika haberi: TFF’den flaş karar! ’’Sahadan çekilen takım yanacak...’’

Galatasaray'ın evinde konuk ettiği Adana Demirspor, 12. dakikada yaşanan penaltı pozisyonu sonrası sahadan çekilmişti.

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Son dakika haberi: TFF’den flaş karar! ’’Sahadan çekilen takım yanacak...’’

AÇIKLAMA YAYINLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Son dakika haberi: TFF’den flaş karar! ’’Sahadan çekilen takım yanacak...’’

MHK'nin değerlendirmesine göre VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

Son dakika haberi: TFF’den flaş karar! ’’Sahadan çekilen takım yanacak...’’

TFF VAR GÖRÜNTÜLERİNİ AÇIKLADI

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