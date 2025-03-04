Giriş Tarihi: 04.03.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
17:42
Son dakika haberi: Totti ve Cassano'dan Jose Mourinho için flaş sözler! ''Çok kötü futbol oynatıyor''
Son dakika haberi: İtalyan futbol efsaneleri Francesco Totti ve Antonio Cassano, Viva El Futbol adlı Youtube programında Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında konuştu. İki efsane, İtalya'da da son olarak Roma'yı çalıştıran Portekizli çalıştırıcının, futbol mantalitesine değindi. Buna karşın Cassano, Mourinho için ise flaş sözler kullandı. İşte detaylar...