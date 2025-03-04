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Haberler Galeri Son dakika haberi: Totti ve Cassano'dan Jose Mourinho için flaş sözler! ''Çok kötü futbol oynatıyor''
Giriş Tarihi: 04.03.2025 17:36 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 17:42

Son dakika haberi: Totti ve Cassano'dan Jose Mourinho için flaş sözler! ''Çok kötü futbol oynatıyor''

Son dakika haberi: İtalyan futbol efsaneleri Francesco Totti ve Antonio Cassano, Viva El Futbol adlı Youtube programında Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında konuştu. İki efsane, İtalya'da da son olarak Roma'yı çalıştıran Portekizli çalıştırıcının, futbol mantalitesine değindi. Buna karşın Cassano, Mourinho için ise flaş sözler kullandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Totti ve Cassano’dan Jose Mourinho için flaş sözler! ’’Çok kötü futbol oynatıyor’’

İtalyan futbol efsaneleri Francesco Totti ve Antonio Cassano, Nicola Ventola ve Lele Adani'nin sunduğu Viva El Futbol programına konuştu.

Son dakika haberi: Totti ve Cassano’dan Jose Mourinho için flaş sözler! ’’Çok kötü futbol oynatıyor’’

İki futbol adamı, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho hakkında flaş söylemlerde bulundu.

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Son dakika haberi: Totti ve Cassano’dan Jose Mourinho için flaş sözler! ’’Çok kötü futbol oynatıyor’’

TOTTI'NIN SORUSU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Francesco Totti, "Benim için Mourinho, galibiyetlere dayalı olarak dünyanın en güçlü teknik direktörlerinden biri. Siz iyi kazanmak değil de iyi oynamak isteyen klasik bir taraftarsınız. Hangisi daha iyi?" dedi.

Son dakika haberi: Totti ve Cassano’dan Jose Mourinho için flaş sözler! ’’Çok kötü futbol oynatıyor’’

CASSANO'DAN MOURINHO'YA FLAŞ SÖZLER

Antonio Cassano, "İyi oynamayı ve kazanmayı tercih ederim. Mourinho b*k gibi top oynatıyor ve böyle kazanıyor." cevabını verdi.

Son dakika haberi: Totti ve Cassano’dan Jose Mourinho için flaş sözler! ’’Çok kötü futbol oynatıyor’’

Francesco Totti, Cassano'nun sözlerine karşı çıkarak, "Mourinho, Allegri, Capello, Ancelotti... İyi oynuyorlar mı? Normal futbol oynatıyorlar.''