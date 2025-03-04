Son dakika haberi: Totti ve Cassano’dan Jose Mourinho için flaş sözler! ’’Çok kötü futbol oynatıyor’’

TOTTI'NIN SORUSU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Francesco Totti, "Benim için Mourinho, galibiyetlere dayalı olarak dünyanın en güçlü teknik direktörlerinden biri. Siz iyi kazanmak değil de iyi oynamak isteyen klasik bir taraftarsınız. Hangisi daha iyi?" dedi.