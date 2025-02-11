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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor, Jabol-Falcorelli'yi kadrosuna kattığını açıkladı! İşte transferin maliyeti...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 22:32 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 22:32

Son dakika haberi: Trabzonspor, Jabol-Falcorelli'yi kadrosuna kattığını açıkladı! İşte transferin maliyeti...

Son dakika haberi: Devre arası transfer döneminin son gününde Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer Eren Elmalı, Umut Güneş ve Serkan Asan ile yollarını ayırırken kadrosuna da bir transfer takviyesi yaptı. Karadeniz devi Fransız orta saha oyuncu Tim Jabol-Falcorelli'yi renklerine bağladı. Trabzonspor 25 yaşındaki futbolcunun transferini KAP'a bildirdi. İşte transferin maliyeti...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Jabol-Falcorelli’yi kadrosuna kattığını açıkladı! İşte transferin maliyeti...

Süper Lig ekipleri devre arası transfer döneminin son gününde hareketlilik yaşıyor.

Son dakika haberi: Trabzonspor, Jabol-Falcorelli’yi kadrosuna kattığını açıkladı! İşte transferin maliyeti...

SON GÜNDE 3 AYRILIK

Bordo-mavililerde Eren Elmalı transferin son gününde Galatasaray'ın yolunu tuttu.

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Son dakika haberi: Trabzonspor, Jabol-Falcorelli’yi kadrosuna kattığını açıkladı! İşte transferin maliyeti...

Öte yandan Trabzonspor, Umut Güneş'i de Başakşehir'e transfer olduğunu açıklarken, Serkan Asan'ı da Iğdır FK'ya kiralık olarak gönderdi.

Son dakika haberi: Trabzonspor, Jabol-Falcorelli’yi kadrosuna kattığını açıkladı! İşte transferin maliyeti...

Trabzonspor transferin son saatlerinde ise kadrosuna bir transfer takviyesi yaptı.

Son dakika haberi: Trabzonspor, Jabol-Falcorelli’yi kadrosuna kattığını açıkladı! İşte transferin maliyeti...

Bir süredir orta saha arayışında olan Fırtına mutlu sona ulaştı.

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