Giriş Tarihi: 11.02.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
22:32
Son dakika haberi: Trabzonspor, Jabol-Falcorelli'yi kadrosuna kattığını açıkladı! İşte transferin maliyeti...
Son dakika haberi: Devre arası transfer döneminin son gününde Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer Eren Elmalı, Umut Güneş ve Serkan Asan ile yollarını ayırırken kadrosuna da bir transfer takviyesi yaptı. Karadeniz devi Fransız orta saha oyuncu Tim Jabol-Falcorelli'yi renklerine bağladı. Trabzonspor 25 yaşındaki futbolcunun transferini KAP'a bildirdi. İşte transferin maliyeti...