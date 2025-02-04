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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor'da sıcak transfer gelişmesi! Şenol Güneş'in 'Joker'i olacak...
Giriş Tarihi: 04.02.2025 21:21 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 21:21

Son dakika haberi: Trabzonspor'da sıcak transfer gelişmesi! Şenol Güneş'in 'Joker'i olacak...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de henüz istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor sezonun kalan bölümünde en hasar ile ilerleyerek zirveye yaklaşmak istiyor. Buna göre Şenol Güneş'in öğrencileri çalışmalarını sürdürürken, Karadeniz devi eksik bölgelere takviye yapmaya devam ediyor. Sikan ve Zubkov'u transfer eden bordo-mavililer, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. İşte flaş transferin detayları...

Son dakika haberi: Trabzonspor’da sıcak transfer gelişmesi! Şenol Güneş’in ’Joker’i olacak...

Trendyol Süper Lig'de 11. sırada bulunan Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da sıcak transfer gelişmesi! Şenol Güneş’in ’Joker’i olacak...

Sezonun kalan bölümünde çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor son haftalarda üst üste puanlar toplayarak rahat nefes almıştı.

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Son dakika haberi: Trabzonspor’da sıcak transfer gelişmesi! Şenol Güneş’in ’Joker’i olacak...

Bir yandan transfer için çalışmalarına da tüm hızıyla devam eden Karadeniz devinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da sıcak transfer gelişmesi! Şenol Güneş’in ’Joker’i olacak...

Son olarak Shaktar'dan Zubkov'u kadrosuna katan bordo-mavililer bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da sıcak transfer gelişmesi! Şenol Güneş’in ’Joker’i olacak...

MUSTAFA ESKİHELLAÇ TRABZON'A

Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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