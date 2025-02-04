Giriş Tarihi: 04.02.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
21:21
Son dakika haberi: Trabzonspor'da sıcak transfer gelişmesi! Şenol Güneş'in 'Joker'i olacak...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de henüz istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor sezonun kalan bölümünde en hasar ile ilerleyerek zirveye yaklaşmak istiyor. Buna göre Şenol Güneş'in öğrencileri çalışmalarını sürdürürken, Karadeniz devi eksik bölgelere takviye yapmaya devam ediyor. Sikan ve Zubkov'u transfer eden bordo-mavililer, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. İşte flaş transferin detayları...