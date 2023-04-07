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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor'da teknik direktörlüğe sürpriz isim! Sergen Yalçın derken ters köşe...
Giriş Tarihi: 07.04.2023 20:55 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 20:57

Son dakika haberi: Trabzonspor'da teknik direktörlüğe sürpriz isim! Sergen Yalçın derken ters köşe...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu açık ara farkla şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona inişli çıkışı bir performans sergileyerek başladı. Önce Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, daha sonra da Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne veda eden bordo-mavili ekip, son olarak Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak kupaya veda etmişti. Teknik direktör ayrılıkları ve yönetim değişiklikleriyle karmaşık bir süreç geçiren Fırtına, yeni çalıştırıcısını buldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Trabzonspor’da teknik direktörlüğe sürpriz isim! Sergen Yalçın derken ters köşe...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu açık ara farkla şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona inişli çıkışı bir performans sergileyerek başladı. Önce Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, daha sonra da Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne veda eden bordo-mavili ekip, son olarak Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak kupaya veda etmişti. Teknik direktör ayrılıkları ve yönetim değişiklikleriyle karmaşık bir süreç geçiren Fırtına, yeni çalıştırıcısını buldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Trabzonspor’da teknik direktörlüğe sürpriz isim! Sergen Yalçın derken ters köşe...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de tarihi bir şampiyonluğa imza atan Trabzonspor, bu sezon tam tersi bir performans gösteriyor.

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Son dakika haberi: Trabzonspor’da teknik direktörlüğe sürpriz isim! Sergen Yalçın derken ters köşe...

ÖNCE ABDULLAH AVCI VEDA ETTİ

Trabzonspor'u tarihi bir şampiyonluğa ulaştıran Abdullah Avcı, geçtiğimiz haftalarda görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da teknik direktörlüğe sürpriz isim! Sergen Yalçın derken ters köşe...

Trabzonspor, görevinden ayrılan Abdullah Avcı dönemindeki 3 sezonunda 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa'da olmak üzere 3 şampiyonluk kazandı.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da teknik direktörlüğe sürpriz isim! Sergen Yalçın derken ters köşe...

Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020'de anlaştığı teknik direktör Abdullah Avcı'yla geride kalan dönem 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi.

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