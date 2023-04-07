Giriş Tarihi: 07.04.2023 20:55 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 20:57

Son dakika haberi: Trabzonspor'da teknik direktörlüğe sürpriz isim! Sergen Yalçın derken ters köşe...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu açık ara farkla şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona inişli çıkışı bir performans sergileyerek başladı. Önce Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, daha sonra da Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne veda eden bordo-mavili ekip, son olarak Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak kupaya veda etmişti. Teknik direktör ayrılıkları ve yönetim değişiklikleriyle karmaşık bir süreç geçiren Fırtına, yeni çalıştırıcısını buldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...