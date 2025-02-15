Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor'dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! Derbide çirkin tezahürat yapılmıştı...
Giriş Tarihi: 15.02.2025 23:27 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 00:17

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! Derbide çirkin tezahürat yapılmıştı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçtiği zorlu maçta rakibinin gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maça damga vuran olaylardan bir tanesi de Beşiktaş taraftarının kaleci Uğurcan Çakır'a yaptığı çirkin tezahüratlar ve attığı yabancı maddeler oldu. Yaşananlardan sonra Trabzonspor'dan Uğurcan için flaş bir açıklama yapıldı. İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçında yaşananlar...

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! Derbide çirkin tezahürat yapılmıştı...

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda 1-0 öne geçtiği zorlu derbide rakibi Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! Derbide çirkin tezahürat yapılmıştı...

BANZA'DAN TARİHE GEÇEN GOL

Öte yandan Simon Banza 17. dakikada Trabzonspor'un derbideki tek golünü kaydetti. Kongolu golcü attığı bu golle bordo-mavililerin tarihine geçmeyi başardı. Banza, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atan dördüncü yabancı oyuncu oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Trabzonspor’dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! Derbide çirkin tezahürat yapılmıştı...

DEPLASMAN KABUSU DEVAM EDİYOR

Bordo-mavili takım bu sezon ligde oynadığı 11 deplasman maçında henüz galibiyet alamadı. Trabzonspor bu yenilgi sonrası ligde 4 maç aradan sonra mağlup oldu.

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! Derbide çirkin tezahürat yapılmıştı...

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN UĞURCAN ÇAKIR'A ÇİRKİN TEZAHÜRATLAR

Beşiktaş taraftarı, bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır'a yönelik küfürlü tezahüratlar yaptı ve sahaya atılan yabancı maddeler attı.

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! Derbide çirkin tezahürat yapılmıştı...

Yaşanan olaylardan sonra Trabzonspor tarafından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bordo-mavili takım, Uğurcan Çakır'a yapılanlar hakkında TFF'ye çağrıda bulundu.

SON DAKİKA