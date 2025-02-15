Son dakika haberi: Trabzonspor’dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! Derbide çirkin tezahürat yapılmıştı...

BANZA'DAN TARİHE GEÇEN GOL

Öte yandan Simon Banza 17. dakikada Trabzonspor'un derbideki tek golünü kaydetti. Kongolu golcü attığı bu golle bordo-mavililerin tarihine geçmeyi başardı. Banza, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atan dördüncü yabancı oyuncu oldu.