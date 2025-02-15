Giriş Tarihi: 15.02.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
00:17
Son dakika haberi: Trabzonspor'dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! Derbide çirkin tezahürat yapılmıştı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçtiği zorlu maçta rakibinin gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maça damga vuran olaylardan bir tanesi de Beşiktaş taraftarının kaleci Uğurcan Çakır'a yaptığı çirkin tezahüratlar ve attığı yabancı maddeler oldu. Yaşananlardan sonra Trabzonspor'dan Uğurcan için flaş bir açıklama yapıldı. İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçında yaşananlar...