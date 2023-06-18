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Haberler Galeri Son dakika haberi: Türkiye-Galler maçı öncesi çarpıcı sözler! "İş artık Ardamania'ya doğru gidiyor..."
Giriş Tarihi: 18.06.2023 14:52 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 14:53

Son dakika haberi: Türkiye-Galler maçı öncesi çarpıcı sözler! "İş artık Ardamania'ya doğru gidiyor..."

Son dakika haberleri: EURO 2024 grup elemelerinde heyecan devam ediyor. A Milli Takımı'mız Türkiye, yarın gruptaki 4. maçını Galler ile oynayacak. Maç fazlasıyla grupta lider olan Türkiye, Galler'i de yenmek ve liderliğini devam ettirmek istiyor. Zorlu maç öncesinde SABAH Spor'un usta yazarları Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve İskender Günen takımla ilgili çok çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Türkiye-Galler maçı öncesi çarpıcı sözler! İş artık Ardamania’ya doğru gidiyor...

EURO 2024 grup eleme maçlarında heyecan devam ediyor. A Milli Takım, Cuma günü deplasmanda İrfan Can Kahveci'nin son dakikada attığı golle Letonya'yı 3-2 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Son dakika haberi: Türkiye-Galler maçı öncesi çarpıcı sözler! İş artık Ardamania’ya doğru gidiyor...

İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK OLACAK

Grubunda 4. maçını oynayacak olan Türkiye, yarın Galler'i Samsun'da konuk edecek. Zorlu maç öncesi milli takımda da gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika haberi: Türkiye-Galler maçı öncesi çarpıcı sözler! İş artık Ardamania’ya doğru gidiyor...

Ay-Yıldızlılar'ın, Galler'e karşı büyük değişikliklerle çıkması bekleniyor. Orta sahayı üçleyip Salih Özcan'ı dahil etmeyi planlayan teknik direktör Stefan Kuntz'un, sol bekte Eren Elmalı, sağ bekte Ferdi Kadıoğlu'nu oynatabileceği öğrenildi.

Son dakika haberi: Türkiye-Galler maçı öncesi çarpıcı sözler! İş artık Ardamania’ya doğru gidiyor...

Maç öncesi SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve İskender Günen, Stefan Kuntz ve oyuncular için çok çarpıcı eleştirilerde bulundu.

Milli Takım kazandı ama futboluyla sınıfta kaldı. Savunma evlere şenlikti. Bu oyun nasıl düzeltilir, size göre reçete ne olmalı?

Son dakika haberi: Türkiye-Galler maçı öncesi çarpıcı sözler! İş artık Ardamania’ya doğru gidiyor...

ÖMER ÜRÜNDÜL: BUNUN FORMÜLÜ KADRO İSTİKRARIDIR

Milli Takım ile ilgili senelerdir yaptığım eleştiriler hep aynı noktada: 'Oturmuş bir sistemi ve ekolü olmayan bir takımın bu rahatsızlığı en aza indirecek formülü kadro istikrarıdır.' Bu konuda belki de dünyada 1 numarayız. İstikrarlı bir grafik çizmemiz mümkün değil. Bunun handikaplarını senelerdir görüyoruz.

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