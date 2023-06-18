Giriş Tarihi: 18.06.2023 14:52
Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
14:53
Son dakika haberi: Türkiye-Galler maçı öncesi çarpıcı sözler! "İş artık Ardamania'ya doğru gidiyor..."
Son dakika haberleri: EURO 2024 grup elemelerinde heyecan devam ediyor. A Milli Takımı'mız Türkiye, yarın gruptaki 4. maçını Galler ile oynayacak. Maç fazlasıyla grupta lider olan Türkiye, Galler'i de yenmek ve liderliğini devam ettirmek istiyor. Zorlu maç öncesinde SABAH Spor'un usta yazarları Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve İskender Günen takımla ilgili çok çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...