Son dakika haberi: Türkiye-Galler maçı öncesi çarpıcı sözler! "İş artık Ardamania'ya doğru gidiyor..."

ÖMER ÜRÜNDÜL: BUNUN FORMÜLÜ KADRO İSTİKRARIDIR

Milli Takım ile ilgili senelerdir yaptığım eleştiriler hep aynı noktada: 'Oturmuş bir sistemi ve ekolü olmayan bir takımın bu rahatsızlığı en aza indirecek formülü kadro istikrarıdır.' Bu konuda belki de dünyada 1 numarayız. İstikrarlı bir grafik çizmemiz mümkün değil. Bunun handikaplarını senelerdir görüyoruz.