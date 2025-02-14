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Haberler Galeri Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim...
Giriş Tarihi: 14.02.2025 21:31 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:49

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim...

SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları oynandı. Fenerbahçe, kendi sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0'lık skorla geçerek büyük bir avantaj yakaladı. Galatasaray ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu. İlk maçların ardından kupada şampiyonluk oranları güncellendi. Listede Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranları ve kalan diğer takımlar yer aldı. İşte temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranları...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’da büyük değişim...

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi. Futbolseverler tarafından yeni formatı ilgiyle takip edilen ligde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray bu listede yer aldı. İşte takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’da büyük değişim...

Manchester United: 4.9

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Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’da büyük değişim...

Tottenham: 5.4

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’da büyük değişim...

Athletic Bilbao: 5.8

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray’da büyük değişim...

Lazio: 7

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