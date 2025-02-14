Giriş Tarihi: 14.02.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
21:49
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük değişim...
SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları oynandı. Fenerbahçe, kendi sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0'lık skorla geçerek büyük bir avantaj yakaladı. Galatasaray ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu. İlk maçların ardından kupada şampiyonluk oranları güncellendi. Listede Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranları ve kalan diğer takımlar yer aldı. İşte temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranları...