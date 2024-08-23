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Haberler Galeri Son dakika haberi: UEFA ülke puanı güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçları sonrası...
Giriş Tarihi: 23.08.2024 01:37 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 01:37

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçları sonrası...

Son dakika haberi: Avrupa'da play-off turu heyecanı kaldığı devam ediyor... Galatasaray sonrası diğer temsilcilerimiz de Avrupa'daki ilk maçlarını tamamladı. Beşiktaş, deplasmanda Lugano ile 3-3 berabere kalirken, Trabzonspor St. Gallen ile golsüz berabere kaldı. Bir diğer maçta ise Başakşehir, St. Patricks ile yenişemedi. Temsilcilerimizin maçlarının ardından ise UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması...

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçları sonrası...

Avrupa'da play-off turu heyecanı kaldığı devam ediyor... Galatasaray sonrası diğer temsilcilerimiz de Avrupa'daki ilk maçlarını tamamladı.

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçları sonrası...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a konuk oldu.

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Son dakika haberi: UEFA ülke puanı güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçları sonrası...

Sarı-kırmızılı ekip 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2'ye getirmeyi başardı. Ancak 83. dakikada yaşanan pozisyonda Young Boys penaltı golüyle mücadeleyi 3-2 kazandı.

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçları sonrası...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşasan Beşiktaş rakibiyle 3-3 berabere kalarak rövanş öncesi avantajı kaptı.

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçları sonrası...

Trabzonspor İsviçre'de St. Gallen'e konuk oldu. Bordo mavililer üstün oynadığı karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

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