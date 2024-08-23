Giriş Tarihi: 23.08.2024 01:37
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
01:37
Son dakika haberi: UEFA ülke puanı güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçları sonrası...
Son dakika haberi: Avrupa'da play-off turu heyecanı kaldığı devam ediyor... Galatasaray sonrası diğer temsilcilerimiz de Avrupa'daki ilk maçlarını tamamladı. Beşiktaş, deplasmanda Lugano ile 3-3 berabere kalirken, Trabzonspor St. Gallen ile golsüz berabere kaldı. Bir diğer maçta ise Başakşehir, St. Patricks ile yenişemedi. Temsilcilerimizin maçlarının ardından ise UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin UEFA sıralaması...