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Haberler Galeri Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'den büyük başarı...
Giriş Tarihi: 26.07.2024 00:22 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 00:22

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'den büyük başarı...

Son dakika haberi: Temsilcilerimiz Avrupa'da kazanamya devam ediyor... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup etmişti. Son olarak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor da konuk olduğu Ruzomberok'u 2-0'la yenerken, Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçında La Fiorita'yı 6-1'le farklı mağlup etti. Üç temsilcimizde haftayı galibiyetle kapatırken Türkiye'nin ülke puanına büyük katkı sağladı. İşte UEFA ülke puanında son durum...

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’den büyük başarı...

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazanamya devam ediyor... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup etmişti. Son olarak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor da konuk olduğu Ruzomberok'u 2-0'la yenerken, Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçında La Fiorita'yı 6-1'le farklı mağlup etti. Üç temsilcimizde haftayı galibiyetle kapatırken Türkiye'nin ülke puanına büyük katkı sağladı. İşte UEFA ülke puanında son durum...

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’den büyük başarı...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etti.

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Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’den büyük başarı...

Sarı-lacivertliler rövanş öncesi büyük bir avantaj elde ederken, galibiyeti getiren golleri ise Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’den büyük başarı...

Trabzonspor ise UEFA Avrupa 2. ön eleme turu ilk maçında Slovakya ekibiyle karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’den büyük başarı...

Bordo mavililer zorlandığı karşılaşmada Slovakya ekibini Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golüyle 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti.

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