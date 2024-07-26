Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’den büyük başarı...

Giriş Tarihi: 26.07.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
00:22
Son dakika haberi: Temsilcilerimiz Avrupa'da kazanamya devam ediyor... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup etmişti. Son olarak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor da konuk olduğu Ruzomberok'u 2-0'la yenerken, Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçında La Fiorita'yı 6-1'le farklı mağlup etti. Üç temsilcimizde haftayı galibiyetle kapatırken Türkiye'nin ülke puanına büyük katkı sağladı. İşte UEFA ülke puanında son durum...