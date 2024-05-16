Son dakika haberi: Ünlü kahinden Galatasaray için olay tahmin! Şampiyonlar Ligi’ni kazanma tarihini açıkladı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, kalan 2 haftada en fazla 1 puan alması durumunda mutlu sona ulaşacak. Son 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin eden ve bu konuda başarılı olan ünlü kahin Carol Swanson, sarı-kırmızılı takımın Devler Ligi'ni kazanmasını beklediği tarihi açıkladı. İşte son dakika Galatasaray haberinin tüm detayları...