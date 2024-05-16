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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ünlü kahinden Galatasaray için olay tahmin! Şampiyonlar Ligi'ni kazanma tarihini açıkladı
Giriş Tarihi: 16.05.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 11:20

Son dakika haberi: Ünlü kahinden Galatasaray için olay tahmin! Şampiyonlar Ligi'ni kazanma tarihini açıkladı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, kalan 2 haftada en fazla 1 puan alması durumunda mutlu sona ulaşacak. Son 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin eden ve bu konuda başarılı olan ünlü kahin Carol Swanson, sarı-kırmızılı takımın Devler Ligi'ni kazanmasını beklediği tarihi açıkladı. İşte son dakika Galatasaray haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Ünlü kahinden Galatasaray için olay tahmin! Şampiyonlar Ligi’ni kazanma tarihini açıkladı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, kalan 2 haftada en fazla 1 puan alması durumunda mutlu sona ulaşacak. Son 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin eden ve bu konuda başarılı olan ünlü kahin Carol Swanson, sarı-kırmızılı takımın Devler Ligi'ni kazanmasını beklediği tarihi açıkladı. İşte son dakika Galatasaray haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Ünlü kahinden Galatasaray için olay tahmin! Şampiyonlar Ligi’ni kazanma tarihini açıkladı

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezona da Okan Buruk önderliğinde başladı.

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Son dakika haberi: Ünlü kahinden Galatasaray için olay tahmin! Şampiyonlar Ligi’ni kazanma tarihini açıkladı

Tecrübeli isim ile lige iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinin ardından gruplara kaldı.

Son dakika haberi: Ünlü kahinden Galatasaray için olay tahmin! Şampiyonlar Ligi’ni kazanma tarihini açıkladı

Temsilcimiz Cimbom, düştüğü A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag gibi dev takımlarla eşleşerek mücadele etti.

Son dakika haberi: Ünlü kahinden Galatasaray için olay tahmin! Şampiyonlar Ligi’ni kazanma tarihini açıkladı

Özellikle Bayern Münih ve Manchester United'a büyük bir üstünlük kuran Okan Buruk ve öğrencileri toplamda; 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

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