Giriş Tarihi: 06.01.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
16:32
Son dakika haberi: Ve Arda Güler Real Madrid formasıyla sahaya çıkıyor! Ancelotti resmen açıkladı....
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olan ve dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, burada yaşadığı sakatlıklar sebebiyle henüz resmi maçta forma giyemedi. Son lig maçında Mallorca karşılaşmasında yedek kulübesinde olan Arda o maçta da forma giyemedi. Bugün oynanacak Arandina-Real Madrid maçı öncesi Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında müjdeyi verdi. İşte son dakika haberinin detayları...