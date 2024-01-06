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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ve Arda Güler Real Madrid formasıyla sahaya çıkıyor! Ancelotti resmen açıkladı....
Giriş Tarihi: 06.01.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 16:32

Son dakika haberi: Ve Arda Güler Real Madrid formasıyla sahaya çıkıyor! Ancelotti resmen açıkladı....

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Real Madrid'e transfer olan ve dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, burada yaşadığı sakatlıklar sebebiyle henüz resmi maçta forma giyemedi. Son lig maçında Mallorca karşılaşmasında yedek kulübesinde olan Arda o maçta da forma giyemedi. Bugün oynanacak Arandina-Real Madrid maçı öncesi Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında müjdeyi verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Ve Arda Güler Real Madrid formasıyla sahaya çıkıyor! Ancelotti resmen açıkladı....

Transfer döneminde Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro bedelle dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika haberi: Ve Arda Güler Real Madrid formasıyla sahaya çıkıyor! Ancelotti resmen açıkladı....

Sakatlığını atlatan Arda Güler, takımla birlikte çalışmalara başladı ve maça çıkar duruma geldi.

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Son dakika haberi: Ve Arda Güler Real Madrid formasıyla sahaya çıkıyor! Ancelotti resmen açıkladı....

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle dizinden ameliyat olan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Arda Güler henüz Real Madrid formasıyla resmi maça çıkmadı.

Son dakika haberi: Ve Arda Güler Real Madrid formasıyla sahaya çıkıyor! Ancelotti resmen açıkladı....

HASRET SON BULUYOR

Bu sezon ligde Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi'nde de Braga maçlarında kadroda olan Arda Güler, Real Madrid formasıyla hiç süre alamamıştı fakat genç yıldızın hasreti, bu kez son buluyor.

Son dakika haberi: Ve Arda Güler Real Madrid formasıyla sahaya çıkıyor! Ancelotti resmen açıkladı....

Geçtiğimiz hafta Mallorca maçında ısınmasına rağmen oyuna alınmayan Arda Güler'in sahneye çıkma zamanı geldi.

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