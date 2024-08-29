Giriş Tarihi: 29.08.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
22:05
Son dakika haberi: Ve Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...
Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi' play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Y. Boys karşısında oynadığı kötü futbolla eleştirilerin hedefi haline gelen sarı-kırmızılı takımda flaş bir ayrılık gerçekleşti. Yıldız oyuncunun yeni takımıyla anlaşmaya varıldığı duyuruldu. İşte flaş transfer haberinin detayları...