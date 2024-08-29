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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ve Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...
Giriş Tarihi: 29.08.2024 22:05 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 22:05

Son dakika haberi: Ve Galatasaray'da ayrılığı duyurdular! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi' play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Y. Boys karşısında oynadığı kötü futbolla eleştirilerin hedefi haline gelen sarı-kırmızılı takımda flaş bir ayrılık gerçekleşti. Yıldız oyuncunun yeni takımıyla anlaşmaya varıldığı duyuruldu. İşte flaş transfer haberinin detayları...

Son dakika haberi: Ve Galatasaray’da ayrılığı duyurdular! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Ve Galatasaray’da ayrılığı duyurdular! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a iki maçta da mağlup olan Cimbom, Devler Ligi gruplarına kalamadan veda etti.

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Son dakika haberi: Ve Galatasaray’da ayrılığı duyurdular! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...

Bu maçın ardından Galatsasaray'da yıldız oyuncunun bileti kesildiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Ve Galatasaray’da ayrılığı duyurdular! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...

Young Boys karşısında oynadığı kötü futbolla eleştirilerin hedefi haline gelen Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Son dakika haberi: Ve Galatasaray’da ayrılığı duyurdular! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...

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